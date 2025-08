이희훈

2019년 4월 5일 강원도 속초 장사동 일대 야산에 전날 강원도 고성에서 시작된 산불이 옮겨와 임야를 태우고 있다.탄소배출 저감, 에너지 전환, 녹색 금융. 한국의 기후 정책이 말하는 전환의 언어다. 그러나 이 전환은 누구의 노동을 통해 지속 가능한가? 누구의 삶을, 누구의 건강과 시간을 담보로 이루어지는가? 지금까지의 기후위기 대응은 기술과 자본 중심의 협소한 대응에 갇혀 있다. 돌봄, 즉 사람과 지구의 지속 가능성을 유지하기 위한 일상적 노력은 정책에서 보이지 않는다.영국의 여성주의 경제학자 다이앤 엘슨(Diane Elson)은 지난해 11월 <더 컨버세이션>(The Conversation, 연구자·저널리스트들이 협업해 연구 기반의 뉴스와 해설을 제공하는 온라인 매체)에 기고한 '경제 정책은 사람과 지구를 부주의하게 사용하도록 유도한다: 돌봄경제가 해답이다(Economic policies encourage the careless use of people and the planet. Creating caring economies is the answer)'라는 제목의 기고문에서 지금의 위기를 '사람과 지구를 돌보지 않는 경제 구조의 문제(careless practices)'로 규정한다.그는 기후위기를 '사람과 지구의 재생산 위기'로 보며, 이중의 고갈(depletion)이 어떻게 작동하는지를 짚어간다. 하나는 인간 역량(capabilities)의 고갈이다. 과도한 노동, 식량·주거의 불안정, 돌봄 노동의 가치 절하가 그 예다. 다른 하나는 환경 시스템의 고갈이다. 자원의 과잉 채굴, 대기·수질 오염, 생물다양성의 파괴는 지구 자체의 재생 능력을 위협한다.이런 관점에서 보면 한국의 기후 대응은 구조적 한계를 안고 있다. 한국은 2050 탄소중립을 선언했고, 수소경제·스마트 그리드·녹색투자에 대규모 자원을 투입하고 있다. 2024년 헌법재판소는 정부의 기후법이 마침내 미래 세대의 기본권을 침해한다며 개정을 명령했다. 기후위기 대응이 더 이상 정치적 선택이 아니라 헌법적 책무가 된 셈이다.이러한 전환의 언어 속에서 여전히 말해지지 않는 영역이 있다. 2023년 발표된 '국가 탄소중립 녹색성장 기본계획'에도 '돌봄'은 등장하지 않는다. 그러나 기후 재난이 반복될수록 장애인과 노인의 보호, 병약자의 돌봄, 아동의 안전관리 등 돌봄의 수요가 증가하며, 그 부담은 온전히 가족에게, 그중에서도 여성에게 전가되고 있다. 보육교사, 요양보호사, 간병인과 같은 저임금·비정규 돌봄노동자에 대한 처우 개선은 기후 대응 정책 어디에도 없다.