2일(현지시간) 이탈리아 로마의 토르 베르가타에서 열린 '청년의 희년' 기도회 날, 더운 날씨를 식히기 위해 물이 분사되고 있다.로이터 연합뉴스

지구촌 곳곳이 역대급 폭염과 집중호우 등 이상 기후로 큰 고통을 받고 있다. 이 와중에 산업화 이전보다 지구 기온이 1.5도 이상 오르는 것을 막기 위한 파리협정의 목표마저 빠른 기간 내에 좌절될 것이라는 분석이 나왔다.

6월 20일 <한겨레>가 '지구기후변화지표'(IGCC) 연구팀 보고서를 인용한 보도에 따르면, 지구 기온을 1.5도 이내로 묶기 위해 허용된 온실가스 총량인 '탄소예산'이 2025년 초 기준 1300억 톤(목표 달성 확률 50%)밖에 남지 않았다는 것이다. 2024년 전 세계 탄소 배출량이 420억 톤이었던 점을 감안하면, 3년 내에 모두 소진될 수 있는 양이다. 연구팀은 온난화를 억제하는 에어로졸 등을 감안하더라도 "현재 수준의 배출이 계속되면 지구 기온이 1.5도 상승에 도달하는 시점은 약 5년 내"로 예측했다.


기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 등에 따르면, 1.5도 상승시 극단적 기상이변 증가, 해수면 상승과 해양 변화, 생태계 파괴 및 멸종 위기 가속, 식량·물 부족 심화 및 보건의료 악화, 기후난민과 분쟁 증가 등 전방위에 걸쳐 심각한 위기를 초래한다. 1.5도를 두고 '인류가 가장 위험한 문을 통과하는 한계선'이라고 일컫는 까닭이다.

폭등하는 군사비가 미칠 영향은?

그런데 앞선 글에서 언급한 군사 부문이 기후위기를 가속화하고 있다. 문제는 전 세계 군사비가 앞으로도 크게 늘어날 조짐을 보이고 있다는 점이다. 6월 하순 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 2024년 국내총생산(GDP) 대비 2.2% 수준이었던 군사비를 2035년까지 5%로 올리기로 합의한 것이 대표적이다.

이 합의가 이행될 경우 2026~2035년 10년간 나토의 총 군사비 총액은 약 33조 달러에 달할 전망이다. 이는 나토 회원국의 연평균 GDP 성장률을 2%로, 군사비는 2035년 GDP 대비 5%를 향해 점차 늘어나는 것을 가정해서 계산해 본 것이다. 내년부터 나토의 군사비는 크게 늘어날 전망인데, 1.5도 상승이 유력한 2030년까지 5년간 군사비 총액도 약 12조 달러이다.

나토만 그런 것이 아니다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국과 일본 등 아시아의 동맹국들을 상대로도 GDP 대비 군사비를 5%로 올리라고 압박하고 있고, 중국·러시아 등과 중동의 산유국들 대부분도 군비증강에 박차를 가하고 있다.

이러한 추세가 계속되면 전 세계 군사비도 매년 늘어나 2025년 세계 GDP의 2.5%인 것이 2030년에는 3%에 다다를 것이다. 향후 5년간 세계 GDP 성장률을 연평균 3%라고 가정하면, 5년간 세계 군사비 총액은 20조 달러 안팎에 달하게 된다.

급격한 군비증강은 다량의 탄소 배출로 이어진다. 여러 연구기관의 연구 결과를 종합해 보면, 2024년 군사장비 생산을 포함한 전 세계 군사 부문의 탄소 배출량은 약 10억 톤에 달한다. 이를 기준으로 향후 5년간 세계 군사비 총액을 20조 달러로 가정하면, 5년간 군사 부문의 탄소배출량 합계는 얼마나 될까? 약 70억 톤에 달하게 될 것이다. 이는 앞서 언급한 탄소예산의 5.4%에 해당한다.

5년간 군사비를 동결하면?

2월 28일(현지시간) 우크라이나군의 장거리 공격용 드론인 AN-196 류티가 이륙을 앞두고 줄을 서서 대기하고 있다.AP 연합뉴스

스웨덴 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2024년 전 세계에서 지출된 군사비는 2조 7180달러다. 그리고 올해 세계 군사비는 약 3조 달러에 달할 전망이다. 이에 따라 2026년부터 5년간 세계 군사비를 3조 달러로 동결하면, 예상 증가액에 비해 5조 달러를 줄일 수 있게 된다. 이는 탄소 배출 저감으로도 이어지는데 그 양은 20억톤 정도가 될 것이다. 약 43억 대의 내연기관 차량을 1년간 운행하지 않는 것과 같은 효과를 기대할 수 있다는 것이다.

기대효과는 여기에서 그치지 않는다. 5조 달러 가운데 일부를 기후재정에 투입하면 기후위기 '완화'와 '적응'에 기여할 수 있기 때문이다. 예를 들어보자. 작년 11월 제29차 국제기후변화회의(COP29)에선 선진국이 '손실과 보상'을 비롯한 개발도상국의 기후재정으로 2035년까지 매년 3000억 달러를 지원하기로 합의했다.

하지만 이 약속에 대한 회의적인 목소리가 높다. 2009년에도 선진국들은 개발도상국에 연 1000억 달러를 지원하겠다고 약속했지만, 제대로 지켜지지 않았었다. 그때보다 액수는 3배가 늘어났는데, 선진국들의 군사비가 크게 늘어나면서 재정적인 여력은 갈수록 위축되고 있다.

군사비 감축이 어렵다면 동결이라도 해야 한다는 절박한 필요는 이 부분에서도 발견할 수 있다. 군사비 동결로 5조 달러를 절감하면, 연 3000억 달러, 5년간 1조 5000억 달러를 충당할 수 있는 여력이 충분히 생기기 때문이다.

공여국 범위를 유엔기후변화협약(UNFCCC)상 재원 공여 의무국(부록 II 국가)들로 한정해도, 경제·군사강국이자 탄소배출 상위 국가들인 주요 20개국(G20) 국가들로 한정해도 마찬가지이다. 2024년 기준으로 '부록 II 국가들'의 군사비는 1조 5000억 달러였고, G20은 2.1조 달러였다. 또 이들 나라가 향후 군비경쟁을 주도하고 있는 실정이다.

'위기'를 지나 '재앙'으로 치닫고 있는 기후위기는 국경, 이념, 종교, 동맹을 가리지 않고 인류를 포함한 지구 생명체의 실존적 위협이다. 그런데도 군사비는 지구를 더더욱 달구면서 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있다. 기후위기 대처의 관건이 군사비 문제에 달려 있다고 해도 과언이 아닌 까닭이다.
