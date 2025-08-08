AP 연합뉴스

2월 28일(현지시간) 우크라이나군의 장거리 공격용 드론인 AN-196 류티가 이륙을 앞두고 줄을 서서 대기하고 있다.스웨덴 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2024년 전 세계에서 지출된 군사비는 2조 7180달러다. 그리고 올해 세계 군사비는 약 3조 달러에 달할 전망이다. 이에 따라 2026년부터 5년간 세계 군사비를 3조 달러로 동결하면, 예상 증가액에 비해 5조 달러를 줄일 수 있게 된다. 이는 탄소 배출 저감으로도 이어지는데 그 양은 20억톤 정도가 될 것이다. 약 43억 대의 내연기관 차량을 1년간 운행하지 않는 것과 같은 효과를 기대할 수 있다는 것이다.기대효과는 여기에서 그치지 않는다. 5조 달러 가운데 일부를 기후재정에 투입하면 기후위기 '완화'와 '적응'에 기여할 수 있기 때문이다. 예를 들어보자. 작년 11월 제29차 국제기후변화회의(COP29)에선 선진국이 '손실과 보상'을 비롯한 개발도상국의 기후재정으로 2035년까지 매년 3000억 달러를 지원하기로 합의했다.하지만 이 약속에 대한 회의적인 목소리가 높다. 2009년에도 선진국들은 개발도상국에 연 1000억 달러를 지원하겠다고 약속했지만, 제대로 지켜지지 않았었다. 그때보다 액수는 3배가 늘어났는데, 선진국들의 군사비가 크게 늘어나면서 재정적인 여력은 갈수록 위축되고 있다.군사비 감축이 어렵다면 동결이라도 해야 한다는 절박한 필요는 이 부분에서도 발견할 수 있다. 군사비 동결로 5조 달러를 절감하면, 연 3000억 달러, 5년간 1조 5000억 달러를 충당할 수 있는 여력이 충분히 생기기 때문이다.공여국 범위를 유엔기후변화협약(UNFCCC)상 재원 공여 의무국(부록 II 국가)들로 한정해도, 경제·군사강국이자 탄소배출 상위 국가들인 주요 20개국(G20) 국가들로 한정해도 마찬가지이다. 2024년 기준으로 '부록 II 국가들'의 군사비는 1조 5000억 달러였고, G20은 2.1조 달러였다. 또 이들 나라가 향후 군비경쟁을 주도하고 있는 실정이다.'위기'를 지나 '재앙'으로 치닫고 있는 기후위기는 국경, 이념, 종교, 동맹을 가리지 않고 인류를 포함한 지구 생명체의 실존적 위협이다. 그런데도 군사비는 지구를 더더욱 달구면서 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있다. 기후위기 대처의 관건이 군사비 문제에 달려 있다고 해도 과언이 아닌 까닭이다.