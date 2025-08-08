▲
2일(현지시간) 이탈리아 로마의 토르 베르가타에서 열린 '청년의 희년' 기도회 날, 더운 날씨를 식히기 위해 물이 분사되고 있다.
지구촌 곳곳이 역대급 폭염과 집중호우 등 이상 기후로 큰 고통을 받고 있다. 이 와중에 산업화 이전보다 지구 기온이 1.5도 이상 오르는 것을 막기 위한 파리협정의 목표마저 빠른 기간 내에 좌절될 것이라는 분석이 나왔다.
6월 20일 <한겨레>가 '지구기후변화지표'(IGCC) 연구팀 보고서를 인용한 보도에 따르면, 지구 기온을 1.5도 이내로 묶기 위해 허용된 온실가스 총량인 '탄소예산'이 2025년 초 기준 1300억 톤(목표 달성 확률 50%)밖에 남지 않았다는 것이다. 2024년 전 세계 탄소 배출량이 420억 톤이었던 점을 감안하면, 3년 내에 모두 소진될 수 있는 양이다. 연구팀은 온난화를 억제하는 에어로졸 등을 감안하더라도 "현재 수준의 배출이 계속되면 지구 기온이 1.5도 상승에 도달하는 시점은 약 5년 내"로 예측했다.
기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 등에 따르면, 1.5도 상승시 극단적 기상이변 증가, 해수면 상승과 해양 변화, 생태계 파괴 및 멸종 위기 가속, 식량·물 부족 심화 및 보건의료 악화, 기후난민과 분쟁 증가 등 전방위에 걸쳐 심각한 위기를 초래한다. 1.5도를 두고 '인류가 가장 위험한 문을 통과하는 한계선'이라고 일컫는 까닭이다.
폭등하는 군사비가 미칠 영향은?
그런데 앞선 글
에서 언급한 군사 부문이 기후위기를 가속화하고 있다. 문제는 전 세계 군사비가 앞으로도 크게 늘어날 조짐을 보이고 있다는 점이다. 6월 하순 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 2024년 국내총생산(GDP) 대비 2.2% 수준이었던 군사비를 2035년까지 5%로 올리기로 합의한 것이 대표적이다.
이 합의가 이행될 경우 2026~2035년 10년간 나토의 총 군사비 총액은 약 33조 달러에 달할 전망이다. 이는 나토 회원국의 연평균 GDP 성장률을 2%로, 군사비는 2035년 GDP 대비 5%를 향해 점차 늘어나는 것을 가정해서 계산해 본 것이다. 내년부터 나토의 군사비는 크게 늘어날 전망인데, 1.5도 상승이 유력한 2030년까지 5년간 군사비 총액도 약 12조 달러이다.
나토만 그런 것이 아니다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 한국과 일본 등 아시아의 동맹국들을 상대로도 GDP 대비 군사비를 5%로 올리라고 압박하고 있고, 중국·러시아 등과 중동의 산유국들 대부분도 군비증강에 박차를 가하고 있다.
이러한 추세가 계속되면 전 세계 군사비도 매년 늘어나 2025년 세계 GDP의 2.5%인 것이 2030년에는 3%에 다다를 것이다. 향후 5년간 세계 GDP 성장률을 연평균 3%라고 가정하면, 5년간 세계 군사비 총액은 20조 달러 안팎에 달하게 된다.
급격한 군비증강은 다량의 탄소 배출로 이어진다. 여러 연구기관의 연구 결과를 종합해 보면, 2024년 군사장비 생산을 포함한 전 세계 군사 부문의 탄소 배출량은 약 10억 톤에 달한다. 이를 기준으로 향후 5년간 세계 군사비 총액을 20조 달러로 가정하면, 5년간 군사 부문의 탄소배출량 합계는 얼마나 될까? 약 70억 톤에 달하게 될 것이다. 이는 앞서 언급한 탄소예산의 5.4%에 해당한다.
5년간 군사비를 동결하면?