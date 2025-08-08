연합뉴스

"어린 시절 그의 모친은 성별에 관계없이 나이순대로 밥을 퍼주었다 한다. 배식의 평등은 고사하고, 남녀가 겸상도 하지 않던 봉건시대였다. 모친의 이 같은 배려 속에 그는 자연스럽게 주체적인 인격체로서 성장하기 시작했다."

"민중신학의 창시자인 안병무 한신대 교수는 기성 교회는 물론이고 독재정치에 대해서도 강하게 비판했고, 결국 1976년 3·1민주구국선언으로 구속되며 재야의 중심 인물로 떠올랐다. 그 역시 YWCA와 한국여성단체협의회(여협)에서 소비자운동·환경운동·여성운동·노동운동을 주도하며 운동의 지평을 확대시켜 나갔다."

"이날 낮 1시쯤부터 성공회 주변에 모이기 시작한 박영숙 NCC 여성위 위원장 등 기독단체 관계자와 김수한·이중재·노승환 신민당 부총재, 박찬종·이철 의원 등 20여 명의 신민당 의원을 포함한 2백여 명은 성공회 주변에서 저지 경찰과 격렬한 몸싸움을 벌였다."

1988년 5월 당시 평민당 임시전당대회에서 당총재로 복귀한 김대중 총재와 박영숙 부총재가 당원들에게 인사를 하고 있는 모습그래서 김대중은 뼈를 깎는 심정으로 4·26 공천에 임했고 이로 인해 도피 생활을 했다. <이희호 평전>은 "김대중은 4·26 총선에 사활을 걸었다"라며 "3월 17일 평화민주당 총재직을 내놓고 재야 입당파인 박영숙에게 총재대행을 맡겼다"라고 한 뒤 "박영숙을 전국구 1번으로 올리고 김대중 자신은 전국구 11번으로 등록했다"라고 기술한다.김대중은 민주화세력을 살리고 당을 살리기 위해 비장의 한 수를 꺼내놓았다. 그것은 여성운동가 박영숙(1932~2013)을 앞세우는 것이었다. 그러면서 그 자신은 당선 가능성이 모호한 11번으로 내려갔다. 이 시도는 대성공을 거뒀다. 사상 초유의 여소야대 국면이 조성되면서 평민당은 전체 299석 중의 70석을 차지한 제2당이 됐다.이때 김대중과 함께 역사적 승리를 일궈낸 박영숙은 평민당 총재대행을 지내고 국회의원을 지낸 뒤 대중의 시야에서 희미해졌다. 한동안 여성 정치인의 대표적 인물로 비쳤던 그는 1992년 제14대 총선에 출마하지 않았다.그런데 언론보도에 자주 등장한 그 5~6년만으로는 그가 남긴 역사적 의의를 제대로 이해할 수 없다. 역사적 관점에서 그가 좀 더 중요했던 기간은 그 5~6년 이후다. 정치권을 떠난 뒤 이룩한 성과는 여의도 정치가 품어내기 힘든 역사적인 것이었다.박영숙은 만주사변 이듬해에 평양에서 태어났다. 딸 셋과 아들 셋이 있는 가정이었다. 그의 어머니는 아들에게 먼저 밥을 퍼주는 전통적인 여성이 아니었다. 그와의 인터뷰에 기초한 <국회보> 2010년 제529호 기사 '영원한 현역의 끝없는 허스토리'에 따르면, 어머니의 그런 모습은 그의 의식에 큰 영향을 끼쳤다.그는 아홉 살 때인 1941년에 아버지를 잃었다. 그 뒤 할머니가 사는 만주로 이주했다가 1945년 해방 이후에 평양으로 귀환해 정의여자중학교에 입학했다. 월남한 것은 1947년이다. 광주에서 전남여자중·고등학교를 다녔고, 1951년에 이화여대 영문과에 입학해 5년 뒤 졸업했다.YWCA 대학생부 간사로 활동한 그는 30대 초반인 1960년대 초중반부터 상근 총무 위치에서 이 기구를 실질적으로 이끌었다. 이 시기까지 기독교 여성운동에 전념했던 그가 여타 분야의 운동으로 영역을 넓힌 계기는 35세 때인 1967년에 안병무(1922~1996) 교수와 결혼한 일이다. 위 <국회보>는 이렇게 설명한다.사회운동의 지평을 확대하던 박영숙이 한국 정치의 한가운데에 서게 된 결정적 계기는 1986년 6월 6일의 부천경찰서 성고문 사건이다. 박종철 고문치사사건(1987.1.14.)과 더불어 6월항쟁의 기폭제 역할을 수행한 이 사건 당시, 여성단체연합 성고문대책위원장이 된 54세의 박영숙은 전두환 정권의 만행을 규탄하는 대열의 선두로 나섰다.1986년 7월 29일 자 <조선일보> 11면 하단은 박영숙이 주최한 '성고문 규탄 기도회'를 원천 봉쇄하기 위해 경찰 15개 중대 2천여 명이 서울 중구 정동의 대한성공회 서울대성당 주변을 통제한 그달 27일의 상황을 이렇게 묘사한다.성고문 사건을 계기로 정치적 주목을 받은 박영숙은 제13대 국회에 들어가 여성 관련 법제에 심혈을 기울였다. 위 <국회보>는 "의원 임기가 시작되자마자 그동안 생각했던 법률의 마련과 통과에 매달렸다"라며 "가족법과 남녀고용평등법·탁아법·윤락행위방지법 등이 그가 제·개정한 주요 법률"이라고 소개한다.