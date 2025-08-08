▲
1988년 5월 당시 평민당 임시전당대회에서 당총재로 복귀한 김대중 총재와 박영숙 부총재가 당원들에게 인사를 하고 있는 모습연합뉴스
그래서 김대중은 뼈를 깎는 심정으로 4·26 공천에 임했고 이로 인해 도피 생활을 했다. <이희호 평전>은 "김대중은 4·26 총선에 사활을 걸었다"라며 "3월 17일 평화민주당 총재직을 내놓고 재야 입당파인 박영숙에게 총재대행을 맡겼다"라고 한 뒤 "박영숙을 전국구 1번으로 올리고 김대중 자신은 전국구 11번으로 등록했다"라고 기술한다.
김대중은 민주화세력을 살리고 당을 살리기 위해 비장의 한 수를 꺼내놓았다. 그것은 여성운동가 박영숙(1932~2013)을 앞세우는 것이었다. 그러면서 그 자신은 당선 가능성이 모호한 11번으로 내려갔다. 이 시도는 대성공을 거뒀다. 사상 초유의 여소야대 국면이 조성되면서 평민당은 전체 299석 중의 70석을 차지한 제2당이 됐다.
이때 김대중과 함께 역사적 승리를 일궈낸 박영숙은 평민당 총재대행을 지내고 국회의원을 지낸 뒤 대중의 시야에서 희미해졌다. 한동안 여성 정치인의 대표적 인물로 비쳤던 그는 1992년 제14대 총선에 출마하지 않았다.
그런데 언론보도에 자주 등장한 그 5~6년만으로는 그가 남긴 역사적 의의를 제대로 이해할 수 없다. 역사적 관점에서 그가 좀 더 중요했던 기간은 그 5~6년 이후다. 정치권을 떠난 뒤 이룩한 성과는 여의도 정치가 품어내기 힘든 역사적인 것이었다.
박영숙은 만주사변 이듬해에 평양에서 태어났다. 딸 셋과 아들 셋이 있는 가정이었다. 그의 어머니는 아들에게 먼저 밥을 퍼주는 전통적인 여성이 아니었다. 그와의 인터뷰에 기초한 <국회보> 2010년 제529호 기사 '영원한 현역의 끝없는 허스토리'에 따르면, 어머니의 그런 모습은 그의 의식에 큰 영향을 끼쳤다.
"어린 시절 그의 모친은 성별에 관계없이 나이순대로 밥을 퍼주었다 한다. 배식의 평등은 고사하고, 남녀가 겸상도 하지 않던 봉건시대였다. 모친의 이 같은 배려 속에 그는 자연스럽게 주체적인 인격체로서 성장하기 시작했다."
그는 아홉 살 때인 1941년에 아버지를 잃었다. 그 뒤 할머니가 사는 만주로 이주했다가 1945년 해방 이후에 평양으로 귀환해 정의여자중학교에 입학했다. 월남한 것은 1947년이다. 광주에서 전남여자중·고등학교를 다녔고, 1951년에 이화여대 영문과에 입학해 5년 뒤 졸업했다.
YWCA 대학생부 간사로 활동한 그는 30대 초반인 1960년대 초중반부터 상근 총무 위치에서 이 기구를 실질적으로 이끌었다. 이 시기까지 기독교 여성운동에 전념했던 그가 여타 분야의 운동으로 영역을 넓힌 계기는 35세 때인 1967년에 안병무(1922~1996) 교수와 결혼한 일이다. 위 <국회보>는 이렇게 설명한다.
"민중신학의 창시자인 안병무 한신대 교수는 기성 교회는 물론이고 독재정치에 대해서도 강하게 비판했고, 결국 1976년 3·1민주구국선언으로 구속되며 재야의 중심 인물로 떠올랐다. 그 역시 YWCA와 한국여성단체협의회(여협)에서 소비자운동·환경운동·여성운동·노동운동을 주도하며 운동의 지평을 확대시켜 나갔다."
사회운동의 지평을 확대하던 박영숙이 한국 정치의 한가운데에 서게 된 결정적 계기는 1986년 6월 6일의 부천경찰서 성고문 사건이다. 박종철 고문치사사건(1987.1.14.)과 더불어 6월항쟁의 기폭제 역할을 수행한 이 사건 당시, 여성단체연합 성고문대책위원장이 된 54세의 박영숙은 전두환 정권의 만행을 규탄하는 대열의 선두로 나섰다.
1986년 7월 29일 자 <조선일보> 11면 하단은 박영숙이 주최한 '성고문 규탄 기도회'를 원천 봉쇄하기 위해 경찰 15개 중대 2천여 명이 서울 중구 정동의 대한성공회 서울대성당 주변을 통제한 그달 27일의 상황을 이렇게 묘사한다.
"이날 낮 1시쯤부터 성공회 주변에 모이기 시작한 박영숙 NCC 여성위 위원장 등 기독단체 관계자와 김수한·이중재·노승환 신민당 부총재, 박찬종·이철 의원 등 20여 명의 신민당 의원을 포함한 2백여 명은 성공회 주변에서 저지 경찰과 격렬한 몸싸움을 벌였다."
성고문 사건을 계기로 정치적 주목을 받은 박영숙은 제13대 국회에 들어가 여성 관련 법제에 심혈을 기울였다. 위 <국회보>는 "의원 임기가 시작되자마자 그동안 생각했던 법률의 마련과 통과에 매달렸다"라며 "가족법과 남녀고용평등법·탁아법·윤락행위방지법 등이 그가 제·개정한 주요 법률"이라고 소개한다.
국회 떠난 박영숙의 활약상