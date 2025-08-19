남소연

"설사 계엄이 선포돼도 헌법에 따라서 국회 과반 찬성이면 즉각 해제해야 합니다. 야권에서는 지난 기무사 문건을 들어서 국회의원 체포·구금을 얘기하는데 (과반 찬성을 못하도록) 범야권 192명 중 42명을 본회의 의결로 체포해야 합니다. 이게 가능합니까? 계엄 선포 현실성을 생각하는 국민이 있을까요?"

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 기권표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가했다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 참석하지 않았다.

엄태영 국민의힘 의원(맨 왼쪽)이 2023년 7월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 질의하고 있다.'망상'이라고 했다. 그러면서 현실성을 언급했다.그 어려운 일을 윤석열이 했다. 계엄을 선포했다. 탄핵 심판에서 윤석열의 '정치인 체포 지시'도 사실로 인정됐다. 망상은 현실이 됐다. 계엄을 우려한 목소리에 대해 괴벨스까지 등장시킨 이 같은 발언에 대해, 엄 의원은 정정·사과를 한 바 없다. "이재명 대표가 곧 괴벨스다 그렇게 말한 적은 없다"고 항변했을 뿐이다.대신, 엄 의원은 "헌법재판소의 탄핵심판 절차적 흠결을 보완해야 한다"고 나섰다. 탄핵 심판 심리 과정에서 윤석열이 계엄의 밤 했던 행적들이, 구체적 내란의 정황들이 이미 공개된 때였다. 엄 의원은 지난 3월 25일, 헌법재판소법 제40조의 형사소송법 준용 규정을 명확히 하는 것을 골자로 하는 '헌법재판소법 일부개정법률안'을 대표발의했다. 그러면서 "윤석열 대통령에 대한 탄핵심판 과정에서 형사소송법상 증거법칙을 적용하지 않는 등 실체적·절차적 흠결에 따른 졸속 심판이라는 비판이 제기되고 있다"고 주장했다.국회의원으로서, 헌법 수호 의무가 있는 엄 의원은 12.3 계엄 이후 다음과 같은 정치적 선택을 했다.이 같은 행보에, 조국혁신당은 엄 의원을 비롯한 국민의힘 의원들을 '윤석열과 49인 도적들'이라 칭하며 고발하겠다고 나섰다. 김선민 조국혁신당 당대표 권한대행은 지난 7월 14일 "대통령 관저 앞에서 인의 장막을 치며 시민들 앞을 가로막고, 윤석열을 응원하던 의원들이 바로 도적단"이라며 "내란 연장을 시도하며 사실상 윤석열을 옹위하는 49인의 도적단을 국민의 이름으로 고발하겠다"고 밝혔다. 엄 의원은 '도적단 32번'으로 지목됐다.박찬대 더불어민주당 의원은 7월 25일 '윤석열 체포를 막는 데 가담한 국민의힘 소속 국회의원 45명을 제명해야 한다'며 국회 결의안을 발의했다. 박 의원은 "이들은 법과 헌법을 저버린 '내란 동조범'"이라고 규정했다. 엄 의원은 충청북도를 지역구로 둔 의원 중 유일하게 '49인의 도적단', '45명의 동조범'에 나란히 이름 올렸다.