▲캐나다 생활의 가장 긍정적인 부분은 직장에서 보내는 시간보다 가족과 함께 보내는 시간이 많다는 점이다 이정복

워라밸의 중요한 척도가 되는 휴가 또한 법으로 정한 기준을 따라야 한다. 캐나다에서는 연간 최소 2주 이상의 휴가를 보장하는데, 일반적으로 근속 연수에 따라 5년 이하 2주, 5-10년 3주, 11년 이상 4주 이상으로 확대된다. 그러나 입사 한 달 만에 일주일의 휴가를 사용하는 경우도 있을 정도로 휴가 사용에 대해서 매우 관대하다.



일단 이유가 없다. 휴가를 쓰는 이유를 묻지도 않고 일부러 알릴 필요도 없다. 휴가는 이유가 있어야만 떠날 수 있는 이벤트가 아니라. 당연히 누리는 권리로 인식하고 있기 때문이다. 회사도 충분한 휴식과 재충전의 시간이 생산성과 효율성을 높인다고 생각하여 완전한 휴가 사용을 장려한다.



또한 18개월까지 가능한 출산 휴가와는 별도로 육아휴직 또한 부모 중 한 명 혹은 나눠서 최대 18개월까지 사용이 가능하다. 눈여겨볼 점은 남성의 육아 휴직 비중이다. 2023년도 캐나다 통계청 자료에 따르면 남성의 육아휴직 참여율은 40% 이상이 된다고 한다. 이때 고용보험(EI)에서 지급하는 보조금을 임금의 최대 55%까지 받을 수 있는데 이러한 비교적 낮은 수준의 보조금은 최저임금과 함께 캐나다 사회가 풀어야 할 과제 중에 하나이기도 하다.



앞서 리모트 보고서에서도 언급되었듯 캐나다의 직장 문화는 근무시간 엄수 및 일과 시간 내 집중적인 업무 수행을 요구하는 편이다. 출근 시간은 보통 7시 전후이며, 많은 공장 노동자들은 6시에 출근하기도 한다. 9시 출근이 일반적인 한국에 비하면 퇴근시간은 당연히 앞당겨질 수밖에 없다.



게다가 점심시간은 30분 안팎이고 휴식시간도 오전과 오후 두 번에 걸쳐 각각 10-15분에 불과하다. 이런 면에서 업무강도는 사실 한국보다 높은 편인데, 이러한 높은 업무강도 또한 퇴근시간을 앞당기는 데 일조한다. 아무도 말하지 않지만 캐나다의 저녁이 있는 삶은 개인의 새벽잠과 점심시간을 희생한 대가라고 할 수도 있다.



한편 생산성과 성과 중심의 업무 경향은 근무방식에 상당한 자율성과 유연성을 부여한다. 팬데믹 이후 활성화된 재택근무는 최근 들어 주 2~3일 출근과 재택근무를 병행하는 하이브리드 방식으로 진화하고 있다. 흥미롭게도 재택 근무자에게는 세금공제 혜택도 주어진다. 또한 직원들이 자유롭게 출퇴근 시간을 정할 수 있는 유연근무제(flexible work arrangement)도 활성화되고 있다.



브라질 출신의 엔지니어 마노엘 스토츠(42. 온타리오 해밀턴 거주)씨는 자녀의 등하교 문제로 일주일은 9시부터 4시까지 근무하고, 다음 일주일은 7시부터 6시까지 근무한다. 뿐만 아니라 이러한 유연성은 근무장소의 경계도 무너뜨리는데 스토츠씨는 현재 인도에서 거주하는 직원과 원격으로 업무를 수행하고 있다.



이러한 유연한 직장문화 때문일까, 캐나다에서는 육체적 과로보다는 오히려 작업 안전과 정신 건강에 많은 신경을 쓴다. 캐나다 보건부는 '건강한 직장'(Workplace Well-being) 캠페인을 진행하고 있는데, 이는 정신건강과 휴식의 연계를 강조하며, 긍정적인 근무 환경 조성을 유도하는 정부와 민간의 공동 캠페인이다. 이에 발맞춰 일부 기업은 번아웃 방지를 위해 '정신 건강의 날'(Mental Health Day) 유급휴가를 제공하기도 한다.



당연한 것을 지키려는 노력



▲노후의 삶을 즐기는 캐나다 노인들 이정복

캐나다에서 저녁이 보장되는 배경에는 다양한 법과 제도적 장치가 있다. 특히 육아휴직의 남녀 공동사용 활성화, 성과 중심의 유연한 근무환경, 정신건강 중심의 조직 문화는 우리도 참고할 수 있는 정책 방향일 수 있다.



그러나 사실 앞서 언급한 캐나다의 노동시간, 수당 및 휴가제도 등이 우리 사회에 비해 새롭거나 특별히 우월한 요소를 지닌 것은 아니다. 우리도 이미 근로기준법에 의거 주당 40시간(최대 52시간)이라는 노동시간을 보장받고 있으며, 통상 임금의 150%를 연장 및 야간 근로수당으로 지급토록 하고 있다. 휴가 또한 캐나다와 비슷한 수준으로 정해져 있다.



문제는 법과 제도가 없거나 부족해서가 아니라 그러한 사회적 합의를 지키려는 구성원들의 태도에 차이가 있다. 앞선 사례에서 보이듯이 캐나다는 정부와 노사를 비롯한 모든 사회 구성원들이 사회적으로 합의된 사항을 당연시 여기고 권리와 의무로서 지키고 있다는 사실이다. 우리 사회도 산업화 시기에 정부 주도하에 국민들이 경주마처럼 달리면서 많은 희생을 했지만, 이제는 건강한 삶을 보장하는 모습을 보여야 한다.



일단 우리 기업은 근로기준법이 정하는 노동시간, 근무수당 등의 사회적 합의 내용을 무조건 준수해야 한다. 경영상의 이유라는 미명 하에 자행되는 편법과 불법 행위보다는 합리적인 노사관계의 균형을 지키려고 노력해야 한다. 무엇보다도 노동법도 법이고, 법을 어기는 것은 범죄라는 사실을 받아들여야 한다.



그러기 위해서 정부는 기업 위주의 편들기가 아닌 노사 공존에 초점을 맞추고. 위법사항에 대해서는 철저하게 법과 제도가 정한 바대로 처벌해야 한다. 캐나다 기업들이 법을 준수하는 이유는 인간적인 유대감도 있지만 한편으로는 엄격하게 적용되는 처벌 때문이기도 하다.



#캐나다워라밸 #저녁이있는삶 프리미엄 2025 공동리포트 - 세계의 워라밸 이전글 점심시간마다 뉴요커들이 보이는 낯선 행동, 이렇게 깊은 뜻이 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기



캐나다의 '저녁이 있는 삶'은 단순히 근무 일수나 시간의 단축이 아니라 합리적인 사회적 장치로써의 법제도와 함께 이를 지켜내고자 하는 공동체의 노력이 작동한 결과다. 더욱이 캐나다는 사회적 권리와 의무에 대한 균형 잡힌 조화를 추구하는 사회라고 할 수 있다. 이는 육아, 교육, 실업, 노후에 대해서는 사회가 책임져야 한다는 인식이 강한 캐나다가 삶의 전 영역에 걸쳐 워라밸을 추구하는 사회라고 인정받는 이유다. 모두가 함께 주어진 당연함을 지키려는 노력, 이것이 캐나다 '저녁이 있는 삶'의 시작이다. #캐나다워라밸 #저녁이있는삶 프리미엄 2025 공동리포트 - 세계의 워라밸 이전글 점심시간마다 뉴요커들이 보이는 낯선 행동, 이렇게 깊은 뜻이 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

기사 제보하기

페이스북 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차7 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 점심시간마다 뉴요커들이 보이는 낯선 행동, 이렇게 깊은 뜻이 맨위로 다크

2025 글로벌 삶-일 균형 지수(Global Life-Work Balance Index)그렇다면 캐나다 사람들의 삶에는 정말 저녁이 있을까. 그들은 어떻게 직장과 개인 삶의 균형을 조율하고 있을까. 주마다 법과 제도가 다르긴 하지만, 일단 오후 4시에 퇴근 러시아워가 시작되는 것을 보면 확실히 그들의 생활에 저녁은 있어 보인다.캐나다의 기본 노동시간은 연방법에 따라 주 40시간이지만 이는 관공서 등 정부 기관에 해당하며, 일반 기업은 주정부가 정한 별도의 기준을 따른다. 예를 들어 온타리오주는 44시간, 브리티시 컬럼비아주는 40시간, 퀘벡주 40시간 등이다. 법정 노동시간 외 주 12시간의 연장근로를 허용하여 실제로는 법정 노동시간이 52시간이 되는 한국과 같은 편법은 없다. 법정 기본 노동시간은 엄격하게 준수되며, 이를 위반한 기업은 형사처벌까지도 가능하다.그러나 법적 강제력을 떠나 노동시간 준수는 노사 모두가 당연한 권리로 여기고 지키려 하기 때문에, 퇴근 시간 이후에 눈치를 보며 회사에 머무는 일은 거의 없다. 이른 퇴근으로 저녁 시간을 오롯이 사적인 시간으로 할애할 수 있는 배경이다.그렇다고 야근이나 잔업이 없는 것은 아니다. 다만 추가근무(연장근무가 아니다)가 발생하여 법정 노동시간을 초과하게 되면 회사는 초과근무 수당으로 임금의 150%를 지급해야 한다.회사 입장에서는 비용 대비 효과를 고려한 신중한 선택일 수밖에 없다. 따라서 회사는 노동 시간을 늘리기보다 주어진 시간 안에서 생산성과 효율성을 높이는 방향에 집중한다.온타리오주 중견 가구공장의 매니저인 댄 밸린(49)씨는 "우리는 회사의 성과도 중요하지만 개인과 가족 등 사적인 영역과의 밸런스를 더 중요"하게 생각한다며 "바꿔서 얘기하면 개인의 시간을 위해 직장에서의 업무를 도외시하는 게 아니라 오히려 더 집중하게 된다"라고 말한다.직원은 추가 임금과 개인 시간 사이에서 스스로 선택하기 때문에 잔업에 대해 공정하다고 느낄 뿐 아니라 자발적으로 참여하게 하는 요소가 되기도 한다. 더욱이 회사는 어떠한 방식으로도 추가근무를 강제할 수 없고, 불이익을 줘서도 안 된다. 뿐만 아니라 근무수당을 교통비, 식대 등의 명목으로 우회하여 지급하는 편법도 불가능하다.무엇보다도 직원에게 선택권이 주어질 수 있는 이유는 합리적인 수준의 최저임금이 보장되기 때문이다. 캐나다에서 기업은 정부가 정한 최저임금보다 낮은 임금으로 직원을 고용할 수 없다. 캐나다의 최저임금은 법적 제재와 재정적 페널티가 따르는 강제 사항이다. 이를 위반한 고용주는 체불된 금액 전액과 함께 이자를 지급해야 하며, 최대 50만 캐나다 달러(한화 약 5억 원)에 이르는 벌금과 명단공개 및 감시대상이 될 수 있다.캐나다의 최저임금은 2025년 현재 온타리오주 17.20 CD(캐나다달러, 약 1만 7000원), 브리티시 컬럼비아주 17.40 CD 등으로 여타 선진국에 비해 높은 편은 아니다. 그럼에도 최소한의 기본 생활을 법으로 보장함으로써, 근무 외 수당을 임금 총액에 포함시키는 포괄임금과 같은 편법이나 피고용자의 선택권 제한 같은 불법적 요소를 최소화하고 있다.한편 연봉제 위주의 한국 사회에서 최저임금은 아르바이트 등 일부 시간제 근무자에 해당하는 마이너한 문제로 인식되고 있다. 이는 최저임금 제도에 대한 사회적 관심이 낮은 이유인데, 연봉제 또한 시간제를 바탕으로 설계된 캐나다에서는 연봉제 직원이라 하더라도 많거나 잦은 추가 근무에 대해서는 별도의 조치를 통해 초과시간당 150%의 수당을 지급한다. 법이 추구하는 정신에 대해 기업이 반응하는 것인데, 우리 사회도 노사관계 및 노동환경 개선 차원에서 인식의 변화가 필요한 부분이기도 하다.