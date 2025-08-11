▲
2025 글로벌 삶-일 균형 지수(Global Life-Work Balance Index)인터넷 갈무리
그렇다면 캐나다 사람들의 삶에는 정말 저녁이 있을까. 그들은 어떻게 직장과 개인 삶의 균형을 조율하고 있을까. 주마다 법과 제도가 다르긴 하지만, 일단 오후 4시에 퇴근 러시아워가 시작되는 것을 보면 확실히 그들의 생활에 저녁은 있어 보인다.
정시 퇴근은 당연한 권리, 추가 근무는 '선택'
캐나다의 기본 노동시간은 연방법에 따라 주 40시간이지만 이는 관공서 등 정부 기관에 해당하며, 일반 기업은 주정부가 정한 별도의 기준을 따른다. 예를 들어 온타리오주는 44시간, 브리티시 컬럼비아주는 40시간, 퀘벡주 40시간 등이다. 법정 노동시간 외 주 12시간의 연장근로를 허용하여 실제로는 법정 노동시간이 52시간이 되는 한국과 같은 편법은 없다. 법정 기본 노동시간은 엄격하게 준수되며, 이를 위반한 기업은 형사처벌까지도 가능하다.
그러나 법적 강제력을 떠나 노동시간 준수는 노사 모두가 당연한 권리로 여기고 지키려 하기 때문에, 퇴근 시간 이후에 눈치를 보며 회사에 머무는 일은 거의 없다. 이른 퇴근으로 저녁 시간을 오롯이 사적인 시간으로 할애할 수 있는 배경이다.
그렇다고 야근이나 잔업이 없는 것은 아니다. 다만 추가근무(연장근무가 아니다)가 발생하여 법정 노동시간을 초과하게 되면 회사는 초과근무 수당으로 임금의 150%를 지급해야 한다.회사 입장에서는 비용 대비 효과를 고려한 신중한 선택일 수밖에 없다. 따라서 회사는 노동 시간을 늘리기보다 주어진 시간 안에서 생산성과 효율성을 높이는 방향에 집중한다.
온타리오주 중견 가구공장의 매니저인 댄 밸린(49)씨는 "우리는 회사의 성과도 중요하지만 개인과 가족 등 사적인 영역과의 밸런스를 더 중요"하게 생각한다며 "바꿔서 얘기하면 개인의 시간을 위해 직장에서의 업무를 도외시하는 게 아니라 오히려 더 집중하게 된다"라고 말한다.
직원은 추가 임금과 개인 시간 사이에서 스스로 선택하기 때문에 잔업에 대해 공정하다고 느낄 뿐 아니라 자발적으로 참여하게 하는 요소가 되기도 한다. 더욱이 회사는 어떠한 방식으로도 추가근무를 강제할 수 없고, 불이익을 줘서도 안 된다. 뿐만 아니라 근무수당을 교통비, 식대 등의 명목으로 우회하여 지급하는 편법도 불가능하다.
무엇보다도 직원에게 선택권이 주어질 수 있는 이유는 합리적인 수준의 최저임금이 보장되기 때문이다. 캐나다에서 기업은 정부가 정한 최저임금보다 낮은 임금으로 직원을 고용할 수 없다. 캐나다의 최저임금은 법적 제재와 재정적 페널티가 따르는 강제 사항이다. 이를 위반한 고용주는 체불된 금액 전액과 함께 이자를 지급해야 하며, 최대 50만 캐나다 달러(한화 약 5억 원)에 이르는 벌금과 명단공개 및 감시대상이 될 수 있다.
캐나다의 최저임금은 2025년 현재 온타리오주 17.20 CD(캐나다달러, 약 1만 7000원), 브리티시 컬럼비아주 17.40 CD 등으로 여타 선진국에 비해 높은 편은 아니다. 그럼에도 최소한의 기본 생활을 법으로 보장함으로써, 근무 외 수당을 임금 총액에 포함시키는 포괄임금과 같은 편법이나 피고용자의 선택권 제한 같은 불법적 요소를 최소화하고 있다.
한편 연봉제 위주의 한국 사회에서 최저임금은 아르바이트 등 일부 시간제 근무자에 해당하는 마이너한 문제로 인식되고 있다. 이는 최저임금 제도에 대한 사회적 관심이 낮은 이유인데, 연봉제 또한 시간제를 바탕으로 설계된 캐나다에서는 연봉제 직원이라 하더라도 많거나 잦은 추가 근무에 대해서는 별도의 조치를 통해 초과시간당 150%의 수당을 지급한다. 법이 추구하는 정신에 대해 기업이 반응하는 것인데, 우리 사회도 노사관계 및 노동환경 개선 차원에서 인식의 변화가 필요한 부분이기도 하다.
출퇴근은 제각각, '이유 있는' 휴가는 없다