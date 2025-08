HBO

다큐멘터리브랜디멜빌의 원사이즈 전략과 달리, 최근 글로벌 패션 브랜드들은 다양한 체형과 외모를 포용하는 방향으로 마케팅 전략을 전환하고 있다. 미국 속옷 브랜드 에어리(Aerie)는 2014년부터 '#AerieREAL' 캠페인을 통해 포토샵을 사용하지 않은 광고를 선보이며, 체형과 피부색이 다양한 모델을 기용해 '있는 그대로의 아름다움'을 강조하고 있다.이 캠페인은 성별, 체형, 피부색, 장애 유무 등과 관계없이 모든 사람의 신체가 존중받아야 한다는 바디 포지티브(body positive) 운동과 맞물려 긍정적인 반응을 얻고 있다.[12] 스포츠 브랜드 나이키도 평등을 주제로 한 'UNTIL WE ALL WIN' 캠페인을 통해[13] 신체 다양성과 사회적 책임을 강조했다.[14] 플러스 사이즈를 포함한 제품 라인을 확대해 여성용 운동복은 1X부터 3X 사이즈까지 구성돼 있으며, 풀커버 수영복 등 포용적 제품군도 함께 선보이고 있다.유화정 동국대학교 사회학과 대우교수는 "다양한 체형의 모델을 적극적으로 기용하고, 지속 가능한 소재를 사용하는 방식은 단순한 판매 전략을 넘어 신체 긍정 운동의 일환으로 기능한다"며 "모든 몸이 존중받고 표현될 수 있어야 한다는 사회적 흐름에 힘을 보태는 실천으로 볼 수 있다"고 평가했다.