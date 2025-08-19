▲
강마루 시공 전 자재를 직접 옮긴 후 촬영한 사진김동의
사소하고 쩨쩨해 보일까 봐 쓰지 않으려 했지만 한 가지 사례만 언급해 본다. 건식 난방 공사가 완료된 시점이었다. 원래 강마루 시공은 주방가구와 함께 A사에서 맡기로 되어 있었다. 그러나 강마루 시공 당일 A사에서는 현장이 건식 난방일 줄 몰랐다며 시공 하자에 대한 애프터서비스 포기 각서 없이는 공사를 진행하지 않겠다며 차를 돌려 가버렸다.
어쩔 수 없이 다른 시공 업체를 찾아 며칠 뒤 강마루 공사를 진행하기로 했다. 그 사이 A사에서 전날 현장에 미리 들여놓았던 강마루 자재는 회수해 갔지만, 걸레받이 몰딩 자재는 그대로 두고 갔다. 우연히 시공사 사장과 A사 측 통화로 추정되는 대화를 듣게 되었는데 A사에서 한 번 출고한 걸레받이 자재는 회수가 어려우니 현장에 두고 간다는 것으로 짐작되었다.
이후 새로 계약한 업체가 강마루 시공을 완료했다는 소식에 현장을 방문했다. 걸레받이 색감이 살짝 어색했는데 배우자가 A사 제품 같다고 귀띔해서 다시 보니 시공사 사장과 A사 간 통화 내용이 떠올랐다.
시간을 되돌려 생각해 보면 A사 자재 입고 당시 모든 재료는 현관 팬트리 공간에 있었다. 마침 나는 그곳에서 팬트리 선반을 직접 시공해야 했기에 작업에 방해되는 마루 자재들을 거실로 옮기느라 꽤 오랜 시간 땀을 흘렸다. 그래서 그 자재들을 누구보다 잘 알고 있었다. A사에서 강마루 자재를 회수하러 왔던 날에도 내가 현장에서 걸레받이 몰딩을 제외한 모든 자재 반출 장면을 직접 목격했기에 확신했다.
이때라도 시공사 사장이 공사 진행 중 이윤이 줄어 몰딩 비용이라도 아껴보고 싶은데 가능한지 물었다면 괜찮았을 것 같다. 그러나 "원래 마루 색깔하고 걸레받이 색깔 맞추기 힘들어요"하고 말았다. 불쾌했지만 그냥 속아줬다. 시공사 사장이 공사를 마치고 돌아갈 채비를 하면서 남은 자재들도 정리했는데, 이때 A사 로고 포장지에 담아 테이프로 봉한 잔여 강마루 자재를 잘 보관하라며 내밀었다.
회수 가능했던 걸레받이 자재 비용이 얼마나 되겠나? 금액을 떠나 이런 기망행위는 어떤 건축주도 고객으로서 존중받는다고 보기 어려울 것이다. 건축주의 행복만을 생각하고 정석 시공을 한다는 시공사의 말에 쓴웃음이 나왔다. 이런 식으로 금전적 이익을 늘리는 것이 사업자의 능력이며 정당한 대가일까? 나로서는 받아들이기 힘든 방식이었다.
공사 시작 후 여러모로 긴가민가했던 마음이 이때부터 한쪽으로 정리되었고 신뢰가 붕괴되었다는 생각이 들었다. 그 후로는 주택 관련 일로 연락할 일이 생겨도 매우 불편했고 두 번 다시 마주치고 싶지 않았다.
