2021년 1월 15일자 TV조선 '앵커의 시선'. 당시 신 의원은 "대통령이라 할지라도 법 위에 있지 않다"며 민주주의의 중요성을 강조했다.
1965년 7월 경상북도 상주시에서 태어났다. 대구초등학교, 대구중학교, 경북대 부속고등학교, 서울대학교 등을 졸업했다. 석사장교 17기로 복무를 마치고 1992년 SBS에서 기자 생활을 시작했다. 2000년 4월부터 2004년 10월까지 아침뉴스 앵커로 일했고, 2005년 10월부터 SBS 8뉴스의 간판 앵커로서의 경력을 쌓았다. 2017년 11월 TV조선으로 이직했다.
TV조선의 9시 뉴스 메인 앵커로 활동하면서 '앵커의 시선'을 통해서도 많은 주목을 받았다. 특히 가장 많은 유튜브 조회수를 기록한 방송은 2020년 6월 22일자 '윤석열이 왜 두려운가(222만 5678회)'였다. 앞서 설훈 전 의원 등 여권이 윤석열 검찰총장을 호평했다가 비판하는 상황을 두고 "말과 소신을 헌신짝처럼 팽개친 표변"에 빗댔다.
"평양에 있는 북한 국보, 김홍도의 '표피도' 입니다. 무려 만 번이 넘는 붓질로 표범의 터럭을 일일이 그렸습니다. 표범은 철 따라 털갈이를 하면서 부스스하던 가죽이 아름다운 꽃무늬로 탈바꿈합니다. 그렇게 표범이 변하듯, 군자가 지난날 허물을 고쳐 언행을 가다듬는 것을 표변이라고 합니다. 하지만 요즘엔 말과 소신을 헌신짝처럼 팽개치고 딴사람같이 돌변한다는 뜻으로 쓰이곤 하지요."
2023년 12월 29일 '마지막 앵커의 시선'에서는 "별은 따르고 싶은 표상"이라며 "나도 별과 같은 사람이 될 수 있을까"라거나 "이제 다시 별을 우러른다" 등 소회를 밝히기도 했다. 그로부터 정확히 한 달 후인 2024년 1월 29일, 국민의힘에 입당했다.
다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)
12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. 지난 5일 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6일 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다. (하단 굵은 글씨 표기)
강대식(대구 동구군위군을) : "내 이마빡 주홍글씨 유승민..." https://omn.kr/2bcpd
강명구(경북 구미시을) : 윤석열의 말 "당신이 시키는 대로 하겠다" https://omn.kr/2bdna
강민국(경남 진주시을) : 그가 12월 7일 올린 글 "오늘은 대설" https://omn.kr/2bejw
강선영(비례) : '이재명 레닌' 빗댄 그가 계엄 후 내놓은 말 https://omn.kr/2bf3a
강승규(충남 홍성군예산군) : '이것' 두고 "위헌적 일탈"이라 했다 https://omn.kr/2bfrg
고동진(서울 강남구병) : 한동훈과 셀카 찍던 그가 이틀 전 한 일 https://omn.kr/2bhqc
곽규택(부산 서구동구) : "계엄? 민주당이 퍼뜨린 괴담" https://omn.kr/2bi9i
구자근(경북 구미시갑) : "피를 토하는 심정"으로 전했던 그의 짝사랑 https://omn.kr/2bjep
권성동(강원 강릉시) : "대통령 헌법 위반? 중학교만 나와도 알아" https://omn.kr/2bjey
권영세(서울 용산구) : 국힘 비대위원장, 그는 '특전사방' 목격자 https://omn.kr/2bl0x
권영진(대구 달서구병) : "배신자 한동훈" 어깨에 손 올렸던 그 이유 https://omn.kr/2bmil
김건(비례) : 추경호 재신임 반대로 존재감... '갓대사' https://omn.kr/2bru0
김기웅(대구 중구남구) : 그렇게 '디스'하던 홍준표와 이제 와서 https://omn.kr/2bru7
김기현(울산 남구을) : 그의 아버지는 쿠데타 세력의 '희생자'였다 https://omn.kr/2bsd5
김대식(부산 사상구) : 윤석열 시계 차고 "함부로 내란이라 하지 말라" https://omn.kr/2bsy3
김도읍(부산 강서구) : 윤석열 '팩폭' 5회, "지금 이 순간도 거짓말" https://omn.kr/2bxjf
김미애(부산 해운대구을) : "바보죠, 윤석열은 바보입니다" https://omn.kr/2bxjz
김민전(비례) : '잠자는 백골공주' 1호 법안은 사전투표제 폐지 https://omn.kr/2byxo
김상훈(대구 서구) : 계엄 직전 난리 났던 이 문자의 주인공 https://omn.kr/2bz8r
김석기(경북 경주시) : 나경원 뒷자리 사수한 이 남자의 세 얼굴 https://omn.kr/2bzxh
김선교(경기 여주시양평군) : "윤 대통령이 그랬다. 장모님 때문에... 미안해" https://omn.kr/2c8j6
김성원(경기 동두천시양주시연천구을) : 그의 망언에 '찰싹' 팔뚝 때린 임이자, 그 옆 권성동은? https://omn.kr/2c9pk
김소희(비례) : 한동훈에게 임명장 받은 이 사람, 계엄의 밤 국힘 단톡방에서는... https://omn.kr/2ccjg
김승수(대구 북구을) : 나경원과 관저 앞 지킨 그의 2년 전 나경원 저격 발언 https://omn.kr/2cfdn
김용태(경기 포천시가평군) : 윤석열 미래 예언한 34세 국힘 의원의 명연설 https://omn.kr/2ckng
김위상(비례) : "탄핵의 밤? 광란의 밤 놀이" 국힘 의원은 이렇게 말했다 https://omn.kr/2cl0p
김은혜(경기 성남시분당구을) 바이든-날리면' 들어보라던 윤석열의 입, "사실상 탄핵 당했다"더니... https://omn.kr/2cmiy
김장겸(비례) : 헌법재판관 '납품업자'에 빗댄 국힘 의원... "김어준은 음모론자" https://omn.kr/2cu1u
김재섭(서울 도봉구갑) : 윤상현에 민심 전달한 '도낳스', 단호박이 되다 https://omn.kr/2cvpg
김정재(경북 포항시북구) : 헌재 앞 출근도장 찍던 3선, '윤석열 파면' 사흘 뒤 한 말은? https://omn.kr/2cxs7
김종양(경남 창원시의창구) : 김문수는 왜, 937호 들어서자마자 명태균 얘기를 꺼냈나https://omn.kr/2d44c
김태호(경남 양산시을) : '선거의 왕'이 무릎 꿇었을 때, 많은 국힘 의원들이 보인 노골적 반응
https://omn.kr/2d53j
김형동(경북 안동시예천군) : 민주당 박수 받았던 한동훈 공보단장, 그가 받은 색깔공세 https://omn.kr/2d6f2
김희정(부산 연제구) : '포스트 박근혜'라 불린 그가 윤석열 마지막 변론 두고 한 말 "진정성을..." https://omn.kr/2darz
나경원(서울 동작구을) : 나경원의 그 아름다웠던 시간 https://omn.kr/2dhxu
박대출(경남 진주시갑) : 김문수 삭발 도왔던 4선 중진 "애국시민 여러분, 계몽되셨습니까"
https://omn.kr/2dk50
박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군) : 윤상현, 그의 손을 잡고 "형님, 들어와 겁먹지 마" https://omn.kr/2dpwq
박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군) : 국힘 의원 "12.3부터 오늘까지 반역의 시간, 이재명 처단해야" https://omn.kr/2duvq
박성민(울산 중구) : 이준석에 '은장도' 선물한 윤석열의 술 친구 https://omn.kr/2e0ga
박성훈(부산 북구을) : 최상목 웃고 노종면 격분시킨 국힘 의원의 질의, 그리고 "이재명은..." https://omn.kr/2e4xi
박수민(서울 강남구을) : "계엄 잘못" 큰절 사죄했던 국힘 의원, 내란특검법은 반대 https://omn.kr/2e3qi
박수영(부산 남구) : 전한길과 '우정' 나눈 박수영 "잡범 주제에... 이재명은 사이코패스" https://omn.kr/2e5ad
박정하(강원 원주시갑) : 국힘 의원 고교 스승의 이 말 "악취만년... 자네, 돌아오게" https://omn.kr/2e8mq
박정훈(서울 송파구갑) : "계엄 발동 못 막은 것보다 이재명 대통령 만드는 게 더 큰 죄" https://omn.kr/2e7pg
박준태(비례) : 채해병 특검 반대하며 DJ 소환한 국힘 의원 "지하에서 통곡..." https://omn.kr/2eca1
박충권(비례) : 이진숙 인신공격 질타했던 86년생 초선의원의 '반전' 속기록 https://omn.kr/2ebi8
박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군) "윤가한테 찍소리도 못하는 선배님, 이젠 부끄러워지려 해" https://omn.kr/2ecme
배준영(인천 중구강화군옹진군) : "부지불식간에 광주사태" '호남동행' 국힘 의원이 올린 14초짜리 영상 https://omn.kr/2ebk0
배현진(서울 송파구을) : 윤상현도 대단히 실망했다는 국힘 이 사람들... "연판장 호소인"
https://omn.kr/2eeqp
백종헌(부산 금정구) : 윤석열 계엄엔 말 아끼다 검찰총장 탄핵 발의에 "진정한 내란선동"
https://omn.kr/2efs5
서명옥(서울 강남구갑) : 유재석 울린 '메르스 여전사', 나경원의 '우백호' 되다 https://omn.kr/2edxa
서범수(울산 울주군) : 박찬대의 '증언', 계엄의 밤 11:47분 이후 이 사람이 한 일 https://omn.kr/2ehc7
서일준(경남 거제시) : 윤석열과 김치찌개로 얽힌 이 남자의 '찐윤 시대' https://omn.kr/2ei82
서지영(부산 동래구) : "형수님께 욕설 마라" 도발했던 당직자 출신 초선 의원 https://omn.kr/2eibz
서천호(경남 사천시남해군하동군) : "헌재 때려부수자"던 서천호, 지역구 사천 집 팔았다 https://omn.kr/2elx7
성일종(충남 서산시태안군) : "그럴거면 국힘과 민주당 합당하자" 파격 제안한 이 사람 https://omn.kr/2ekj5
송석준(경기 이천시) "윤석열 내란수괴 단정, 아주 못된 짓"...그는 매주 기도했다 https://omn.kr/2ekwa
송언석(경북 김천시) : 안철수·윤희숙 틀렸다는 원내사령탑, 그는 한남동 관저에 있었다 https://omn.kr/2ekcm
신동욱(서울 서초구을)
신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)
안상훈(비례)
엄태영(충북 제천시단양군)
우재준(대구 북구갑)
유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군)
유영하(대구 달서구갑)
유용원(비례)
윤상현(인천 동구미추홀구을)
윤영석(경남 양산시갑)
윤재옥(대구 달서구을)
윤한홍(경남 창원시마산회원구)
이달희(비례)
이만희(경북 영천시청도군)
이상휘(경북 포항시남구울릉군)
이성권(부산 사하구갑)
이양수(강원 속초시인제군고성군양양군)
이인선(대구 수성구을)
이종배(충북 충주시)
이종욱(경남 창원시진해구)
이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군)
이헌승(부산 부산진구을)
인요한(비례)
임이자(경북 상주시문경시)
임종득(경북 영주시영양군봉화군)
장동혁(충남 보령시서천군)
정동만(부산 기장군)
정성국(부산 부산진구갑)
정연욱(부산 수영구)
정점식(경남 통영시고성군)
정희용(경북 고령군성주군칠곡군)
조경태(부산 사하구을)
조배숙(비례)
조승환(부산 중구영도구)
조은희(서울 서초구갑)
조정훈(서울 마포구갑)
조지연(경북 경산시)
주진우(부산 해운대구갑)
주호영(대구 수성구갑)
진종오(비례)
최보윤(비례)
최수진(비례)
최은석(대구 동구군위군갑)
최형두(경남 창원시마산합포구)
추경호(대구 달성군)
한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을)
한지아(비례)
