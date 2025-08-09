남소연

"누가 더 군주에게 이로운 신하일까요... (중략) 윤 당선인과 '뜻을 같이 했지만 맹종하는 관계는 아니었다. 법과 상식을 따르고 진영을 가리지 않겠다'고 한 그의 말을 믿어보겠습니다. 대통령의 팔다리가 아니라 생선뼈처럼 강직한 장관이 되기를 기대하면서 말이지요." (2022년 4월 14일, 앵커의 시선)

"임 전 실장에게, 펠로시 미 하원의장이 트럼프 탄핵안을 의결하며 한 말을 들려주고 싶습니다. '누구도 법 위에 있지 않습니다. 대통령이라 할지라도'." (2021년 1월 15일, 앵커의 시선)

2025년 7월 22일, 신동욱 국민의힘 의원(맨 왼쪽)이 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 의사진행발언을 신청하고 있다.신동욱 국민의힘 의원(서울 서초구을)은 "신하는 크게 둘로 나뉜다"고 했다. "군주가 자신의 팔다리처럼 아끼는 신하가 있는가 하면, 목에 걸린 생선뼈같이 강직한 신하가 있다"고 했다. TV조선 앵커 시절, 윤석열의 한동훈 당시 법무부장관 지명을 두고 그가 했던 말이다.신 의원이 앵커 시절 자주 강조했던 것은 법과 상식이었다.이는 임종석 전 대통령비서실장을 향한 비판에서도 잘 드러난다. 2021년 1월 감사원이 문재인 정부의 탈원전 정책 수립 과정에 대한 감사에 착수하자, 임 전 실장은 "윤석열과 전광훈의 냄새가 난다"며 최재형 전 감사원장을 강하게 비판했다. 이에 신 의원은 '빗나간 일편단심'이란 제목으로 "정부의 불법 위법을 감찰하는 감사원을 공격하면서 민주주의를 지키겠다니, 그 민주주의는 어떤 것이냐"면서 이렇게 말했다.대통령이란 이유로 법 위에 있으려 했던 행위가 바로 12.3 계엄이었다. 적어도 그 날 밤, 한동훈 전 국민의힘 대표는 앞서 신 의원의 앵커 시절 기대에 정확히 부합하는 선택을 했다. 한 대표는 "대통령의 비상계엄 선포는 잘못된 것"이라며 "위법·위헌적 비상계엄을 국민과 함께 막겠다"고 밝혔다.국민의 '팔다리'가 돼야 하는 사람이 바로 국회의원이다. 법과 상식에 따라 '생선뼈'처럼 강직하게 한 표를 던져야 할 책임이 있는 사람이다. 하지만 국민의힘 소속 국회의원 108명 중 90명은 그 날 밤, 자신의 책임을 저버렸다. 신 의원도 그 중 한 사람이다.