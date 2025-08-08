▲
지난 6월 1일 당시 이준석 개혁신당 대선후보가 서울역 광장에서 유세를 하고 있다.이희훈
이준석 의원은 한때 국민의힘 당대표를 지내기도 했으나 윤석열이 당선되었던 20대 대선과 지난 22대 총선을 기점으로 국민의힘과 갈라져 거리를 두며 개혁신당을 주도하고 있다. 이준석 자신은 비록 극우 집회와 서부지법 폭동사태를 비판하며 스스로 극우가 아니라고 이야기하지만, 혐오의 논리에 기반한 정치를 한다는 점에서 결국 극우와 밀접하게 맞닿아 있다.
미디어사회학자 박권일은 <한겨레> "박권일의 우리 안의 극우" 연재를 통해 '이준석의 혐오정치' 방식들을 분석하고 있는데, 그는 소수자·약자의 권리 요구를 전면적 혹은 부분적으로 부정하고 차이와 위계를 자연스럽게 여기고 있는 점, 그리고 소수 엘리트가 혁신을 이루고 사회를 주도한다고 여기는 엘리트주의를 자처하는 점 등을 들어 이준석을 '엘리트주의 극우'라고 분류한다. 국민의힘이나 극우 유튜버, 극우 기독교 세력이 보이는 노골적인 공격성과는 달리 '차별의식 불러일으키기'를 한다는 것이다.
이 의원의 정치 논리는 이런 식이다. 출근 시간에 이루어지는 장애인들의 대중교통 접근권 운동이 비장애인 시민들에게 다소간 불편을 끼친다는 이유로 장애인들의 사회운동 방식을 '비문명'적이라고 갈라친다. 그는 비장애, 비교통약자 시민들에게 아무런 불편을 끼치지 않는 방식으로 이동권에 대한 권리를 얻어야만 한다는 식의, '정상성'을 중심으로 한 위계를 정당화한다. 그것만이 '문명적'인 행위라는 것이다. 장애인들은 비장애인들이 자신들의 대중교통 접근권을 해결해 줄 때까지 그저 기다리라는 이야기다. 이런 위계로 작동하고 있는 대중교통 시설에서 장애인들은 결국 보이지 않는 존재 일 수 밖에 없다.
동덕여대 학생들의 남녀공학 전환 반대 시위에서도 이 의원은 동일하게 비문명적이라며 점거 농성과 수업 거부를 하는 동덕여대 학생들을 비난했다. 남녀공학 전환 논의 과정에서 학교 측은 학생들을 대표하는 총학생회와 협의는커녕 의견 청취조차 없이 일방적으로 공학 전환을 결정해 버린 상태였다. 그는 동덕여대 학생들에게 자신들의 의사를 표현할 개입 수단이 아무것도 남지 없었던 상황에 대해서는 아무런 관심이 없다. 자신은 그런 위치에 가 본 경험도, 앞으로 그럴 일도 없거니와 그 처지를 이해할 마음도 없기 때문이다.
여성혐오의 방식들도 비슷하다. 이를테면 그는 강간 피해 통계에 대해서 언급하면 "그건 당연히 성폭행이라는 특성상 남녀차이가 나올 수 있다(100분 토론)"라고 이야기한다. 이런 태도가 전제된 주장은 강간범죄에서 여성이 대상이 되는 것을 생물학적으로 또는 사회문화적으로 자연스러운 상황으로 상정하고 성폭력의 심각성과 여성이 겪는 피해를 축소시킨다.
또 이 의원은 한 인터뷰에서 '윤석열 탄핵' 집회에 젊은 여성들의 활발하게 참여하는 것을 두고 "
"우선 20대 남성은 20%가 지금 군대에 가 있다"라며 "국외에 있을 때 시위를 경험해 보니, 치안 상황에 대한 불안 때문에 여성분들이 적극적인 정치 활동을 하는 데 어려움이 있는 경우가 있었다. 대한민국은 그렇지 않다"라고 말했다. 집회 참여에서 민주주의와 사회 변화에 대한 의지, 연대의식 같은 가치를 발견하는 것이 아니라, 여성들이 그저 '안전함'에서만 행동의 동기부여를 받는 존재들로 비하하는 것이다.
스스로 정치생명에 위기를 불러온 지난 대선 TV 토론회의 '젓가락 발언'도 여성에 대한 인식을 잘 드러낸다. 당시 그는 이재명 민주당 대선 후보를 공격하기 위해 이 후보 아들이 온라인에서 작성했다는 의혹이 있던 발언을 꺼내 들었다. 해당 발언은 익히 알려졌다시피 성폭력에 해당하는 내용이었는데, 그에겐 상대 후보를 공격하기 위해서라면 그것이 얼마나 노골적이고 폭력적인 내용인지, 여성들이 자신의 발언을 듣고 얼마나 충격과 고통을 받는지는 아무런 고려 요소가 되지 않았던 것이다.
이 의원은 국민의힘을 비롯한 기존 극우 세력들과 거리를 두고 5.18 민주화운동이나 제주 4.3 사건에 대한 왜곡에도 선을 긋는 등 뚜렷한 차별성을 내세운다. 하지만 그의 엘리트주의와 비뚤어진 공정담론, 반페미니즘에 기반하는 혐오정치는 그 자체로 심각한 문제다. 언론 매체들 또한 그간 이런 문제적인 혐오정치의 논리와 메시지들을 무비판적으로 확산해 왔다. 그 결과 국민의힘과 극우세력에 동의하기 어려운 2030 남성들에게 자신들의 세대를 대변하는 정치로, 그리고 정치적 세대교체의 상징으로 수용되고 있다.
팬덤 정치의 부정적 영향과 진보 정치의 상황