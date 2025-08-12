신성범 의원 SNS 갈무리

5월 21일 신성범 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 "대통령 다됐네요, 이러니 무식하면 용감하다 소리 듣는 거"라고 글을 올렸다. 이는 당시 이재명 더불어민주당 대선 후보의 발언을 겨냥한 것으로, 이 후보는 "절대 나라가 빚을 지면 안 된다는 무식한 소리를 하는 사람들이 있다"라고 말한 바 있다.지난 5월 21일 이재명 당시 더불어민주당 대선 후보가 정부의 재정 확대 필요성을 강조하며 "절대 나라가 빚을 지면 안 된다는 무식한 소리를 하는 사람들이 있다. 국민에게 공짜로 주면 안 된다는 희한한 생각 때문에 돈을 빌려만 줬다"라며 "(그래서) 자영업자고 민간이고 다 빚쟁이가 됐다"라고 발언했다. 이를 자신의 페이스북에 공유한 신 의원은 "대통령 다 됐다"라며 "이러니 무식하면 용감하다 소리 듣는 거"라고 비판했다.한편, 7월 21일부로 시작된 '민생회복 소비쿠폰 1차 신청' 이틀 만에 1428만 명이 신청을 마쳤다고 한다.1963년 경상남도 거창군 북상면에서 태어났다. 거창고등학교를 졸업한 후 서울대학교 인류학과에 진학했다. 1990년 KBS 공채 기자로 입사했으며 2008년 퇴사했다.2008년 한나라당 공천을 받고 경남 산청·함양·거창 지역구에 출마해 당선됐다. '친이계'로서 원내대변인 등을 지냈으며 한나라당 내 개혁성향 초선의원 모임인 민본21에서 활동하기도 했다. 2012년 재선에 성공했으나, 2016년 당내 공천을 받지 못했다. 2017년 바른정당 창당에 참여했고 이후 국민의힘에 복당했다. 2024년 경남 산청·함양·거창·합천 지역구에 재출마했고, 8년 만에 국회에 복귀할 수 있었다. 현재 국회 정보위원회 위원장이다.2016년 박근혜-최순실 국정농단 사건 이후 이준석 개혁신당 의원과 바른정당 창당에 함께 했던 인연이 있어, 이번 대선 국면에서 신 의원이 나서 김문수-이준석 단일화 작업에 힘썼다. 국민의힘은 신 의원을 '빅텐트 추진단장'으로 앉혔지만 끝내 단일화 논의는 싹트지 못했다. 지난 5월 25일 신 의원은 사전 조율 없이 이 후보 유세 현장에 찾아가 차량 동승을 시도했으나 실패하기도 했다.