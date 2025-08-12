2024년 12월 7일 윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산을 두고 월스트리트저널은 "국가보다 정당을 중시하는 길을 선택한 최악의 결과"라고 평가했습니다. 하지만 친윤계 윤상현 의원은 "1년 후에는 다 찍어준다"는 말로 표결 불참에 따른 정치적 영향 가능성을 일축합니다. <오마이뉴스>는 12.7탄핵 보이콧에 가담한 105인의 면면을 기록으로 남기고자 합니다.[편집자말] 지난해 12월 26일, 신성범 국민의힘 의원(경남 산청·함양·거창·합천)은 자신의 블로그에 <오마이뉴스> 기사 일부를 공유했다. '12월 3일 계엄의 밤 국민의힘 의원들 단톡방' 내용이 담긴 기사였다. 그 날 밤, 오후 11시 3분 신 의원은 단톡방에 "저는 국회로 출발. 이럴 때 의원이 위치해야 할 장소 대한민국 국회입니다"라고 글을 올린 바 있다. 이에 대한 부연 설명을 블로그에 올린 것이다. "국회냐 당사냐 우왕좌왕하는 가운데 저는 '지금 국회의원이 있어야 할 곳은 오로지 국회'라는 생각으로 담을 넘어 국회로 들어갔습니다. 본회의장에 들어온 이상 양심과 국민의 상식적 판단을 근거로 비상계엄령은 해제하는 것이 옳다고 판단해 찬성 투표를 했습니다. 다시 그런 상황이 온다 해도 제 판단은 다르지 않을 겁니다." ▲신성범 국회 정보위원장이 6월 26일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에서 발언하고 있다.공동취재사진 그렇게 신 의원은 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 참석한 국민의힘 의원 18명 중 한 명이 됐다. 양심에 따라 '비상계엄령 해제' 투표에 참여했으나, 3일 후 윤석열 대통령 탄핵안 표결에는 불참했다. 불참에 앞서 신 의원은 '읽지 않은 메시지 4만 5308개'의 상황에 직면해야 했다. 탄핵에 찬성·반대하는 의견을 가진 시민들이 신 의원에게 보낸 메시지들로 추정된다. 페이스북에 "며칠 전화를 받지 못하더라도 양해 바란다"며 메시지가 쏟아지고 있는 상황을 전한 신 의원에게 '거고(거창고)' 후배라 스스로를 소개한 한 시민은 다음과 같이 댓글을 남겼다. "거고라는 이름에 부끄럽지 않게 행동하십시오. 거고인은 그렇게 행동하지 않습니다. 지금 거고 다니는 아들이 현 거창 국회의원이 거고 나왔는데 행동하는 게 후배들이 생각하기에 납득이 안 된다고 합니다. 16살, 17살, 18살도 아니라고 하는데... 참 답답합니다." 신 의원은 경남 거창고 29회 졸업생이다. ▲2024년 12월 7일 오전, 신 의원은 자신의 휴대전화에 '읽지 않은 메시지 4만 5308개'가 쌓여있음을 알렸다.신성범 의원 SNS 갈무리 윤석열 2차 탄핵소추안 본회의 표결이 2024년 12월 14일로 예정된 가운데, 당시 국민의힘 당론은 '표결 참여·탄핵 반대'였다. 탄핵안은 204명의 찬성으로 가결됐다. 범야권 의원이 192명이기에 국민의힘에서 12명이 탄핵에 찬성표를 던진 것으로 분석됐다. "양심과 국민의 상식적 판단" 아래, '거고 졸업생'으로서 신 의원이 어떤 선택을 했는지는 알 수 없다. 신 의원은 지난 2월 10일 '국민의힘 돌초(돌아온 초심)' 의원 모임 명의의 기자회견에 함께했다. "16대~18대 국회 때 정계에 입문한 후 22대 국회에 다시 돌아온 나경원, 조배숙, 신성범, 김희정, 권영진, 강승규, 이성권 의원"이 모임 일원이다. 이들은 "계엄 탄핵정국 근본적 원인은 제왕적 의회제도, 민주당의 의회 독재"라고 했다. "다수 의회 권력으로 대통령과 정부가 제대로 일할 수 없도록 손발을 꽁꽁 묶어 놓은 것입니다. 결국 비상계엄이라는 극단적 상황까지 몰아갔고, 내란공작 거짓 선동으로 급기야 대통령 탄핵, 대통령 권한대행 국무총리 탄핵, 대행의 대행인 경제부총리 탄핵 겁박까지 자행해왔습니다." 다음은 헌법 수호 의무가 있는 신성범 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다. 2024년 12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 참석했다. 12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다. 12월 10일 : 12·3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 기권표를 던졌다. 12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다. 2025년 1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다. 2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다. 3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다. 3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름 올렸다. 6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다. 7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다. ▲5월 21일 신성범 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 "대통령 다됐네요, 이러니 무식하면 용감하다 소리 듣는 거"라고 글을 올렸다. 이는 당시 이재명 더불어민주당 대선 후보의 발언을 겨냥한 것으로, 이 후보는 "절대 나라가 빚을 지면 안 된다는 무식한 소리를 하는 사람들이 있다"라고 말한 바 있다. 신성범 의원 SNS 갈무리 지난 5월 21일 이재명 당시 더불어민주당 대선 후보가 정부의 재정 확대 필요성을 강조하며 "절대 나라가 빚을 지면 안 된다는 무식한 소리를 하는 사람들이 있다. 국민에게 공짜로 주면 안 된다는 희한한 생각 때문에 돈을 빌려만 줬다"라며 "(그래서) 자영업자고 민간이고 다 빚쟁이가 됐다"라고 발언했다. 이를 자신의 페이스북에 공유한 신 의원은 "대통령 다 됐다"라며 "이러니 무식하면 용감하다 소리 듣는 거"라고 비판했다. 한편, 7월 21일부로 시작된 '민생회복 소비쿠폰 1차 신청' 이틀 만에 1428만 명이 신청을 마쳤다고 한다. [프로필] KBS 기자 출신 3선 의원... 야인시절, 정치브로커 명태균에 "명 박사님!" 1963년 경상남도 거창군 북상면에서 태어났다. 거창고등학교를 졸업한 후 서울대학교 인류학과에 진학했다. 1990년 KBS 공채 기자로 입사했으며 2008년 퇴사했다. 2008년 한나라당 공천을 받고 경남 산청·함양·거창 지역구에 출마해 당선됐다. '친이계'로서 원내대변인 등을 지냈으며 한나라당 내 개혁성향 초선의원 모임인 민본21에서 활동하기도 했다. 2012년 재선에 성공했으나, 2016년 당내 공천을 받지 못했다. 2017년 바른정당 창당에 참여했고 이후 국민의힘에 복당했다. 2024년 경남 산청·함양·거창·합천 지역구에 재출마했고, 8년 만에 국회에 복귀할 수 있었다. 현재 국회 정보위원회 위원장이다. 2016년 박근혜-최순실 국정농단 사건 이후 이준석 개혁신당 의원과 바른정당 창당에 함께 했던 인연이 있어, 이번 대선 국면에서 신 의원이 나서 김문수-이준석 단일화 작업에 힘썼다. 국민의힘은 신 의원을 '빅텐트 추진단장'으로 앉혔지만 끝내 단일화 논의는 싹트지 못했다. 지난 5월 25일 신 의원은 사전 조율 없이 이 후보 유세 현장에 찾아가 차량 동승을 시도했으나 실패하기도 했다. ▲국민의힘 나경원 의원 등 '돌아온 초심(돌초)' 모임 의원들이 2025년 2월 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 국회 정상화를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 가장 왼쪽 신성범 의원.연합뉴스 경남도민일보는 신 의원이 가교 역할을 하는 것을 두고 "(이준석-신성범은) 명태균씨와 친분이 깊다는 공통점도 지녔다"고 세 차례 보도하기도 했다. 실제, <뉴스타파> 보도에 따르면 신 의원은 '전 국회의원' 시절이던 2022년 명씨와 300여 차례 메시지를 주고 받았다. 신 의원은 "명 박사님"이라며 먼저 안부를 묻곤 했고, 2023년 4월에는 채용 청탁성 메시지를 남기기도 했다. 신 의원은 <뉴스타파>에 "명씨에게 채용 청탁한 것을 인정한다"고 밝힌 바 있다. 다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순) 12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표하고 있다. 지난 5일 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6일 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다. (하단 굵은 글씨 표기) 강대식(대구 동구군위군을) : "내 이마빡 주홍글씨 유승민..." https://omn.kr/2bcpd 강명구(경북 구미시을) : 윤석열의 말 "당신이 시키는 대로 하겠다" https://omn.kr/2bdna 강민국(경남 진주시을) : 그가 12월 7일 올린 글 "오늘은 대설" https://omn.kr/2bejw 강선영(비례) : '이재명 레닌' 빗댄 그가 계엄 후 내놓은 말 https://omn.kr/2bf3a 강승규(충남 홍성군예산군) : '이것' 두고 "위헌적 일탈"이라 했다 https://omn.kr/2bfrg 고동진(서울 강남구병) : 한동훈과 셀카 찍던 그가 이틀 전 한 일 https://omn.kr/2bhqc 곽규택(부산 서구동구) : "계엄? 민주당이 퍼뜨린 괴담" https://omn.kr/2bi9i 구자근(경북 구미시갑) : "피를 토하는 심정"으로 전했던 그의 짝사랑 https://omn.kr/2bjep 권성동(강원 강릉시) : "대통령 헌법 위반? 중학교만 나와도 알아" https://omn.kr/2bjey 권영세(서울 용산구) : 국힘 비대위원장, 그는 '특전사방' 목격자 https://omn.kr/2bl0x 권영진(대구 달서구병) : "배신자 한동훈" 어깨에 손 올렸던 그 이유 https://omn.kr/2bmil 김건(비례) : 추경호 재신임 반대로 존재감... '갓대사' https://omn.kr/2bru0 김기웅(대구 중구남구) : 그렇게 '디스'하던 홍준표와 이제 와서 https://omn.kr/2bru7 김기현(울산 남구을) : 그의 아버지는 쿠데타 세력의 '희생자'였다 https://omn.kr/2bsd5 김대식(부산 사상구) : 윤석열 시계 차고 "함부로 내란이라 하지 말라" https://omn.kr/2bsy3 김도읍(부산 강서구) : 윤석열 '팩폭' 5회, "지금 이 순간도 거짓말" https://omn.kr/2bxjf 김미애(부산 해운대구을) : "바보죠, 윤석열은 바보입니다" https://omn.kr/2bxjz 김민전(비례) : ' 잠자는 백골공주' 1호 법안은 사전투표제 폐지 https://omn.kr/2byxo 김상훈(대구 서구) : 계엄 직전 난리 났던 이 문자의 주인공 https://omn.kr/2bz8r 김석기(경북 경주시) : 나경원 뒷자리 사수한 이 남자의 세 얼굴 https://omn.kr/2bzxh 김선교(경기 여주시양평군) : "윤 대통령이 그랬다. 장모님 때문에... 미안해" https://omn.kr/2c8j6 김성원(경기 동두천시양주시연천구을) : 그의 망언에 '찰싹' 팔뚝 때린 임이자, 그 옆 권성동은? https://omn.kr/2c9pk 김소희(비례) : 한동훈에게 임명장 받은 이 사람, 계엄의 밤 국힘 단톡방에서는... https://omn.kr/2ccjg 김승수(대구 북구을) : 나경원과 관저 앞 지킨 그의 2년 전 나경원 저격 발언 https://omn.kr/2ccjh 김용태(경기 포천시가평군) : 윤석열 미래 예언한 34세 국힘 의원의 명연설 https://omn.kr/2ckng 김위상(비례) : "탄핵의 밤? 광란의 밤 놀이" 국힘 의원은 이렇게 말했다 https://omn.kr/2cl0p 김은혜(경기 성남시분당구을) 바이든-날리면' 들어보라던 윤석열의 입, "사실상 탄핵 당했다"더니... https://omn.kr/2cmiy 김장겸(비례) : 헌법재판관 '납품업자'에 빗댄 국힘 의원... "김어준은 음모론자" https://omn.kr/2cu1u 김재섭(서울 도봉구갑) : 윤상현에 민심 전달한 '도낳스', 단호박이 되다 https://omn.kr/2cvpg 김정재(경북 포항시북구) : 헌재 앞 출근도장 찍던 3선, '윤석열 파면' 사흘 뒤 한 말은? https://omn.kr/2cxs7 김종양(경남 창원시의창구) : 김문수는 왜, 937호 들어서자마자 명태균 얘기를 꺼냈나 https://omn.kr/2d44c 김태호(경남 양산시을) : '선거의 왕'이 무릎 꿇었을 때, 많은 국힘 의원들이 보인 노골적 반응 https://omn.kr/2d53j 김형동(경북 안동시예천군) : 민주당 박수 받았던 한동훈 공보단장, 그가 받은 색깔공세 https://omn.kr/2d6f2 김희정(부산 연제구) : '포스트 박근혜'라 불린 그가 윤석열 마지막 변론 두고 한 말 "진정성을..." https://omn.kr/2darz 나경원(서울 동작구을) : 나경원의 그 아름다웠던 시간 https://omn.kr/2dhxu 박대출(경남 진주시갑) : 김문수 삭발 도왔던 4선 중진 "애국시민 여러분, 계몽되셨습니까" https://omn.kr/2dk50 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군) : 윤상현, 그의 손을 잡고 "형님, 들어와 겁먹지 마" https://omn.kr/2dpwq 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군) : 국힘 의원 "12.3부터 오늘까지 반역의 시간, 이재명 처단해야" https://omn.kr/2duvq 박성민(울산 중구) : 이준석에 '은장도' 선물한 윤석열의 술 친구 https://omn.kr/2e0ga 박성훈(부산 북구을) : 최상목 웃고 노종면 격분시킨 국힘 의원의 질의, 그리고 "이재명은..." https://omn.kr/2e4xi 박수민(서울 강남구을) : "계엄 잘못" 큰절 사죄했던 국힘 의원, 내란특검법은 반대 https://omn.kr/2e3qi 박수영(부산 남구) : 전한길과 '우정' 나눈 박수영 "잡범 주제에... 이재명은 사이코패스" https://omn.kr/2e5ad 박정하(강원 원주시갑) : 국힘 의원 고교 스승의 이 말 "악취만년... 자네, 돌아오게" https://omn.kr/2e8mq 박정훈(서울 송파구갑) : "계엄 발동 못 막은 것보다...이재명 대통령 만드는 게 더 큰 죄" https://omn.kr/2e7pg 박준태(비례) : 채해병 특검 반대하며 DJ 소환한 국힘 의원 "지하에서 통곡..." https://omn.kr/2eca1 박충권(비례) : 이진숙 인신공격 질타했던 86년생 초선의원의 '반전' 속기록 https://omn.kr/2ebi8 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군) : "윤가한테 찍소리도 못하는 선배님, 이젠 부끄러워지려 해" https://omn.kr/2ecme 배준영(인천 중구강화군옹진군) : "부지불식간에 광주사태" '호남동행' 국힘 의원이 올린 14초짜리 영상 https://omn.kr/2ebk0 배현진(서울 송파구을) : 윤상현도 대단히 실망했다는 국힘 이 사람들... "연판장 호소인" https://omn.kr/2eeqp 백종헌(부산 금정구) : 윤석열 계엄엔 말 아끼다 검찰총장 탄핵 발의에 "진정한 내란선동" 서명옥(서울 강남구갑) : 유재석 울린 '메르스 여전사', 나경원의 '우백호' 되다 https://omn.kr/2edxa 서범수(울산 울주군) : 박찬대의 '증언', 계엄의 밤 11:47분 이후 이 사람이 한 일 https://omn.kr/2ehc7 서일준(경남 거제시) : 윤석열과 김치찌개로 얽힌 이 남자의 '찐윤 시대' https://omn.kr/2ei82 서지영(부산 동래구) : "형수님께 욕설 마라" 도발했던 당직자 출신 초선 의원 https://omn.kr/2eibz 서천호(경남 사천시남해군하동군) : "헌재 때려부수자"던 서천호, 지역구 사천 집 팔았다 https://omn.kr/2elx7 성일종(충남 서산시태안군) : "그럴거면 국힘과 민주당 합당하자" 파격 제안한 이 사람 https://omn.kr/2ekj5 송석준(경기 이천시) : "윤석열 내란수괴 단정, 아주 못된 짓" 그는 매주 기도했다 https://omn.kr/2ekwa 송언석(경북 김천시) : 안철수·윤희숙 틀렸다는 원내사령탑, 그는 한남동 관저에 있었다 https://omn.kr/2ekcm 신동욱(서울 서초구을) : 한동훈이 "생선뼈처럼" 했을 때, 신동욱은 누구 '팔다리'였나 https://omn.kr/2eo5t 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군) 안상훈(비례) 엄태영(충북 제천시단양군) 우재준(대구 북구갑) 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군) 유영하(대구 달서구갑) 유용원(비례) 윤상현(인천 동구미추홀구을) 윤영석(경남 양산시갑) 윤재옥(대구 달서구을) 윤한홍(경남 창원시마산회원구) 이달희(비례) 이만희(경북 영천시청도군) 이상휘(경북 포항시남구울릉군) 이성권(부산 사하구갑) 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군) 이인선(대구 수성구을) 이종배(충북 충주시) 이종욱(경남 창원시진해구) 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군) 이헌승(부산 부산진구을) 인요한(비례) 임이자(경북 상주시문경시) 임종득(경북 영주시영양군봉화군) 장동혁(충남 보령시서천군) 정동만(부산 기장군) 정성국(부산 부산진구갑) 정연욱(부산 수영구) 정점식(경남 통영시고성군) 정희용(경북 고령군성주군칠곡군) 조경태(부산 사하구을) 조배숙(비례) 조승환(부산 중구영도구) 조은희(서울 서초구갑) 조정훈(서울 마포구갑) 조지연(경북 경산시) 주진우(부산 해운대구갑) 주호영(대구 수성구갑) 진종오(비례) 최보윤(비례) 최수진(비례) 최은석(대구 동구군위군갑) 최형두(경남 창원시마산합포구) 추경호(대구 달성군) 한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을) 한지아(비례) #신성범 #탄핵박제 구독하기 프리미엄 12.7 탄핵박제 105인 이전글 한동훈이 "생선뼈처럼" 했을 때, 신동욱은 누구의 팔다리였나 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천6 댓글2 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이주연 (ld84) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차61 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 한동훈이 "생선뼈처럼" 했을 때, 신동욱은 누구의 팔다리였나 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크