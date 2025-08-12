김동의

"우리 이 흙 만들어서 장사나 해볼까?"

투수 블록을 직접 시공하고 있다.이제 우리가 블록 시공을 위한 모래 작업을 재개할 순서다. 군대에서 모래층 평탄화 작업을 해본 사람이라면 똑같이 느꼈을 테지만 각목으로 횡방향을 평탄화하면 종방향은 들쑥날쑥하고 고른 면이 이어지는 듯하다 어느 구간은 움푹 패며 곤란하게 만든다. 나름 체득한 방법으로는 각목(보다는 금속 재질의 곧고 긴 물건이 좋다)으로 횡방향과 종방향 1회씩 쓸고 45도 방향으로 문대듯 평탄화 작업을 하면 꽤 괜찮은 모래 면을 얻을 수 있다.시공사 사장을 비롯해 주변의 지인 몇은 굳이 담장을 안 해도 된다고 했다. 글쎄, 인적이 드문 산속이나 논밭 근처가 아니다 보니 담장이 없으면 불편할 듯했다. 아니나 다를까, 쇼룸 들어오듯 마당에 들어와 여기저기 둘러보는 이들이 있었고 공사 막바지에는 집 안까지 들어와 구경하는 사람도 있었다. 마당에 모래를 다져놨는데 산책하던 어떤 가족이 그걸 즈려 밟으며 유유히 사라지기도 했다. 담장을 하지 않으니 사유지와 국유지의 구분이 어려운 사람들이 꽤 많나 보다.건축사 친구도 도면에 담장이 표현돼 있다며 빨리 설치해야 사용승인이 난다고 했다. 다채로운 담장이 있지만 비용이나 주변과 조화로움을 고려해 옆집과 같은 검은색 철제 펜스를 설치하기로 하고 같은 업체 정보를 받아 그곳에서 시공했다. 펜스를 설치하니 제법 구색을 갖춘 주택처럼 느껴졌다.의무 조경수를 심을 화단은 최근에서야 완료했다. 기존 흙은 암석이 많아 조경수를 심기 어려워 철물점에서 채를 구입해 돌을 걸러 사용했다. 수십 번 반복해야 플라스틱 한 통을 가득 채웠는데 막상 화단에 붓고 나면 하찮은 양이다. 누군가 이 광경을 목격한다면 사금이라도 캐나 싶을 것이다. 그래도 땀을 흘린 만큼 채로 걸러진 결과물은 키즈카페의 흙 못지않게 곱다.쓸데없는 상상을 절대 하지 않는 배우자는 들은 체도 하지 않고 묵묵히 흙을 퍼 채에 담는다.이제 열심히 투수 블록을 깔 차례다. 투수 블록 지옥이 따로 없다. 5kg 60T 블록은 한 번에 두 개씩, 6.5kg 80T 블록은 한 번에 한 개씩 옮기며, 많을 때는 하루에 300여 개를 7~8월 무더위에 부대끼며 옮겼다. 평생 흘릴 땀을 블록을 시공하며 다 흘린 듯했다.구부정하게 작업을 하니 허리를 곧추세우려면 큰 결단을 하고 힘을 꽉 줘야 가능했다. 끝이 보이지 않던 블록 작업도 어느새 마무리됐고 전문가가 시공한 것에는 못 미치겠지만 그럭저럭 밟고 다닐 만하다. 그 어느 해보다 더운 여름이 지나가고 있다.