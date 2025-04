PReP

'대중을 위한 팬데믹 연구'(Pandemic Research for the People)코로나19 대유행 시기에 '대중을 위한 팬데믹 연구'( Pandemic Research for the People )는 상업적 이해관계나 정부 지원 없이도 공중보건 위기에 대응하는 데 필요한 양질의 정보를 제공했다. 이런 사례는 전문가 집단이 자신의 특권에 안주하는 대신, 사회적 필요에 직접 부응하는 지식 생산이 가능하다는 사실을 보여준다.정부 정책에 반대하며 수개월이면 대학병원들이 연쇄적으로 부도나고, 급기야 한국 의료가 파멸하고 말 것이라고 외치던 의사들을 기억할 것이다. 전문가의 말을 들어야 세상이 망하지 않는다는 숱한 말 뒤로 완고하게 자신들만의 이권을 지키려는 엘리트들의 본모습에 시민들이 실망하게 되는 건 한국과 미국이 다르지 않다.세상이 오로지 자신들을 중심으로 움직여야 한다는 이들, 그저 다 차려진 밥상에 숟가락만 뜨고 싶은 이들이 전문가를 참칭하는 황당한 세상이다. 하지만 우리 모두 알고 있지 않은가. 진정한 대안은 사람들의 필요에 귀를 기울이는 데에서 시작할 수밖에 없다는 사실을.