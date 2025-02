로이터/연합뉴스

▲지난 1월 30일 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 DC 백악관 오벌 오피스에서 행정 명령에 서명하기 전 기자들과 대화하고 있다. 연합뉴스

위 3가지는 그린란드 매입에 대한 표면적인 이유다. 그렇다면 보다 근본적인 이유는 무엇일까? 필자는 이와 같은 행보가 '서부 개척의 향수를 자극하는 정치적 노림수'라고 본다.



브루스 커밍스는 900여 쪽에 달하는 <미국 패권의 역사>라는 저서에서 19세기 미국 성장의 핵심으로 대서양을 향하던 과거와 달리 서부 개척으로 방향을 틀었던 것을 지적한다.



"미국은 풍부하고 값싼 땅을 장점으로 대도약을 거듭하여 세계의 시간 속에서 후발 개발국이 되었다. 동부에서 입증된 방법으로 서부를 개발했기 때문에 투자의 위험성은 낮았고, 투자자도 별로 불안을 느끼지 않았다. 이 모든 것은 왜 미국이(…) 다른 산업 국가들보다 빠르게 성장했는지를 설명하는 데 도움이 된다."

그러면서 커밍스는 미국은 당시 쉽게 얻은 다섯 개의 조각으로 지금의 미국이 되었다고 주장한다. 그 다섯 개의 조각이 초기 13개의 식민지로 출발한 미국, 프랑스로부터 얻은 루이지애나, 텍사스, 태평양 북서쪽, 그리고 러시아로부터 얻은 알래스카다.



특히 이 가운데 루이지애나와 알래스카 매입은 지금의 미국을 만드는 데 결정적인 순간이다. 먼저, 1803년 토머스 제퍼슨은 프랑스 정부로부터 루이지애나를 매입한다. 당시 1500만 달러에 확보한 루이지애나의 크기는 미국 본토의 약 1/3에 해당한다. 이는 단순히 엄청난 규모의 미개발지라는 점뿐만 아니라 미국의 서부지역과 태평양을 확보하는데 핵심적이었다는 점에서 의미가 있다.



또한, 이러한 영토 확장은 이후 앵글로-색슨이 자유와 번영을 미 대륙과 전 세계에 전파하는데 우월성을 가진다는 미국 개신교의 선민의식과 연결된다. 특히 루이지애나 매입은 당시 세계 패권국이었던 프랑스를 아메리카 대륙에서 효과적으로 제거한 것으로, 미국인들은 유럽 열강으로부터 미국의 자유를 확보한 것으로 인식했다.



다음으로, 1867년 앤드루 존슨은 러시아로부터 알래스카를 매입한다. 720만 달러에 알래스카를 매입하며 미국은 북태평양 연안 북방 영토까지 확보하게 된다. 즉, 1803년의 루이지애나 매입이 미국 본토 확장을 통해 서부지역으로의 본격적인 확장이었다면, 1867년의 알래스카 매입은 미국 본토를 넘어 태평양으로의 확장을 의미한다.



이처럼 미국인들에게 루이지애나와 알래스카 매입으로 대변되는 19세기 서부 개척의 역사는 위대한 미국의 서곡이다. 2016년 대선부터 트럼프가 줄곧 외치고 있는 'MAGA'(Make America Great Again, 미국을 다시 위대하게)의 시작이 바로 19세기 서부 개척의 역사인 것이다. 이런 관점에서 지금 트럼프 대통령이 왜 그린란드를 무리해서라도 매입하려고 하는지 이해할 필요가 있다.



지난 취임식에서 트럼프가 제25대 윌리엄 매킨리 대통령을 '위대한 대통령'이라고 떠받든 것도 주목할만하다. 1897년 취임한 매킨리 대통령은 관세와 영토 확장이라는 두 가지 무기를 활용해 강력한 미국을 추구했다. 필리핀, 괌, 푸에르토리코를 침략해 사실상의 미국 영토로 만든 것이 매킨리 대통령이었으며, 하와이를 합병한 것도, 파나마 운하 건설을 위한 준비 작업에 착수한 것도 바로 이 시기다. 트럼프는 취임과 동시에 "매킨리 대통령이 우리나라를 부유하게 만들었다"라며, 북미 대륙 최고봉인 알래스카주 디날리산의 명칭을 매킨리산(Mt. Mckinley)으로 변경하는 행정명령에 서명했다.



정리하면 트럼프는 그린란드 매입 발언으로 유럽은 물론 전 세계적으로 비난의 대상이 되고 있다. 그러나 그는 개의치 않을 것이다. 트럼프는 '세계의 대통령'보다는, 일단 자국민들에게 인정받는 '미국의 대통령'이 되고자 하는 것으로 보이기 때문이다.



1970년대 인권을 강조하며 도덕적인 미국을 꿈꿨던 지미 카터는 연임에 실패했다. 트럼프에게는 세계의 인정이 아닌 자국민, 그 가운데 자신의 주요 지지층들로부터의 확실한 인정이 필요한 것이다. 그런 맥락에서 트럼프 대통령의 이번 그린란드 매입 노력은 '서부 개척의 향수를 자극하는 정치적 노림수'인 것이다.

그린란드 일룰리사트 인근 디스코 베이에서 보이는 빙산이런 반응에도 트럼프 행정부는 강경한 입장을 고수하고 있다. 로이터 통신에 따르면, 지난 1월 30일 마크 루비오 미국 국무장관은 한 팟캐스트에 출연해 그린란드는 단순히 하나의 영토가 아니라 미국의 국가적 이익에 부합한다고 주장하며, 현재 트럼프 대통령은 그린란드 매입에 진심이라고 밝혔다. 이를 위해 향후 트럼프 행정부는 군사적 방안도 배제하지 않을 것이라고 밝혔다. 비록 정도의 차이는 있지만, 트럼프는 1기 행정부에서도 그린란드 매입 의사를 밝힌 바 있다. 특히, 2020년 12월엔 미국 외교부에서 약 300페이지에 달하는 <새로운 북극의 그린란드와 아이슬란드 (Greenland and Iceland in the New Arctic)> 보고서를 발간하기도 했다.트럼프의 그린란드 매입 추진엔 역사적 배경이 없진 않다. 2차 세계대전 당시 덴마크가 히틀러가 이끄는 독일에 항복하자 그린란드는 미국의 보호를 받는 것이 현실적인 방안이라고 판단했다. 이에 그린란드는 비행기 생산에 필수적인 알루미늄을 생산하는 크라이오라이트 광산에 대한 통제권을 미국에 넘겼다. 또한, 이곳에 비행장을 설립할 수 있는 면허권도 부여했다.1945년 전쟁이 끝나고 그린란드는 다시 덴마크로 복속되었으나, 냉전의 시작과 함께 소련의 위협이 대두되면서 1951년 미국은 그린란드에 툴레 공군기지를 건립한다. 이후 수십 년간 미국과 그린란드는 방위협정을 체결하고 있으며, 최근 이 툴레 공군기지는 피투피크 우주기지(Pituffik Space Base)로 명칭이 변경되었다. 이 기지는 현재 미군이 운영하는 최북단 기지로, 탄도 미사일 조기 경보 시스템의 일부인 레이더 기지를 보유하고 있다.이러한 배경하에, 트럼프가 공격적으로 그린란드 매입에 나서는 이유는 표면적으로 크게 3가지 정도로 볼 수 있다.첫째, 위 공군기지가 보여주듯이 미국의 안보적 요소다. 그린란드는 미국과 유럽 사이에 위치하고 있으며, 동시에 러시아와의 거리도 가깝다. 이에 냉전 시기 미국은 그린란드, 아이슬란드, 그리고 영국과 함께 소련의 대서양 진출을 차단하는 데 집중했다. 또한 그린란드에서 모스크바까지의 거리는 약 3500㎞이기 때문에 미국 입장에서 러시아의 미사일을 조기에 방어하는데도 매우 용이하다. 실제 미 공군은 북미항공우주방위사령부(NORAD)와 함께 매년 알래스카와 그린란드에서 북미를 위협하는 항공기와 순항미사일에 모두 대응하는 노블 디펜더(Noble Defender) 작전을 펼치고 있다.둘째, 해상 운송로 확보와 관련된 경제적 요소다. 최근 급속히 진행되고 있는 기후변화로 빙하가 녹으면서 그린란드는 미국과 유럽을 잇는 최적의 해상 운송로로 대두되고 있다. 실제 2013년부터 2023년까지 지난 10년간 북극권을 통한 운송은 37%가량 증가했다. 이에 미국은 그린란드를 경유하는 북극 항로를 개발할 경우 미국 서부와 유럽의 항로 거리가 수에즈 운하를 활용할 때보다 약 40% 줄어들 것으로 전망하고 있다.마지막은 그린란드에 매장된 엄청난 양의 자원과 관련된 경제적 요소다. 그린란드에는 원유, 천연가스는 물론 최근 들어 각광받고 있는 희토류가 풍부하게 매장된 것으로 알려져 있다. 현재 세계 희토류 생산의 경우 중국이 약 70%를 장악하고 있다. 미중 경쟁이 심화되는 상황에서 반도체와 전기차 배터리는 물론 F-22, F-35 등의 스텔스기 생산에 핵심적인 자원인 희토류의 중요성은 점점 증가하고 있다.