AP통신 화면캡처

12월 9일자 'South Korea’s democracy held after a 6-hour power play. What does it say for democracies elsewhere?(한국의 민주주의는 6시간의 권력 놀음 끝에 유지되었다. 다른 나라의 민주주의 국가들에게 무엇을 말하는가?)' 화면세계인들이 인정하는 한국의 민주주의 회복력은 < AP통신 >도 언급을 한다. 이번 사건은 "한국 민주주의 체제가 가진 취약성과 동시에 회복력"을 보여준다는 것이다. 이 말은 많은 미국인들에게, 왜 자신들에게는 그런 회복력이 없는지 하는 질문을 내포한다. "견제와 균형을 기반으로 하는 한국 민주주의의 강점"이 혹여 미국에 없는 것은 아닌지 자문하는 뉘앙스를 풍긴다.여전히 내란 세력과 싸우고 있는 한국 국민들은 이 지점에서 또 다시 역질문을 해봐야 한다. 만약 우리에게 시민의 역동성과 민주주의 회복력이 없었다면? 기자의 말처럼 만약 "윤석열보다 더 철저히 준비했을" 또 다른 권위주의자가 나타난다면? 특히, 만약 절대 다수의 시민들이 바라는 대로 윤석열을 끌어내지 못하고 그가 다시 권력의 한 복판에 돌아온다면?'역사는 우연의 연속이 아니라, 시민행동의 산물'이라는 프랭클린 루스벨트의 말은 지금의 한국 국민들을 평가할 수 있는 말이기도 하지만, 동시에 한국 국민들이 절대 놓지 말아야 할 말이기도 하다. 지금은 세계가 이곳을 보고 있기 때문이다.