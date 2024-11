USA TODAY

"나는 상상력을 빼앗는 것이 가장 깊은 곳에서 자행되는 억압이라고 생각한다. 누군가가 '뭐라 말해야 할지 모르겠군요. 형언할 수가 없어요'라고 말하는 순간을 사랑한다. 우리 문화 속에서 우리는 항상 머릿속으로 모든 것을 이론화하고 분석하고 이해할 태세를 갖춘 채 살아간다."

- 트리샤 허시, <휴식은 저항이다> '제4부 상상하자!' 중에서

휴식은 저항이다 - 시스템은 우리를 가질 수 없다 트리샤 허시 (지은이), 장상미 (옮긴이), 갈라파고스(2024)

트리샤 허시의 안내를 따라 단체로 고요하고 안전한 공간에서 낮잠을 청하는 낮잠사역단의 모습. (출처: How to combat 'burnout?' A group nap, 유튜브 영상)어쩌면 저자는 갈수록 무기력해져 온 자신을 '쓸모'가 아닌 '있는 그대로의 존재'로 복원하고 싶었을지도 모른다. 핍박 와중 하루 몇 분이라도 눈을 감고 쉬고자 했던 옛 조상의 용기를, 억압의 체제에 항거했던 역사 속 사람들의 마음속 심지에 약할지언정 타올랐던 불을 꺼트리지 않기 위해서.이 책이 휴식을 위한 대안으로 특히 강조하는 건 '상상하기.' 우리는 자기 주장에 명확한 근거를 대는 사람, 특정 현상에 관해 명석하게 분석하고 정의 내리는 사람들을 흔히 '스마트하다'고 부른다. 대체로 나를 증명하는 일에는 똑똑함이 수반되어야 한다. 저자는 우리 사회가 이 논리에 지나치게 길들여온 건 아닌지 자문하게 한다.TMI(Too Much Information)를 남발하는 건 시간을 죽이는 일로 이해되는 문화가 가속화되고 있다. 알고리즘으로 정보가 더욱 광범위해진 오늘, 주제에 알맞은 콘텐츠들을 큐레이션하는 능력이 대두되는 틈새에서 '필요 불충분한' 정보와 언어와 사람은 매일매일 탈락되고 있다.이 감지는 혼자만의 기분일까. 우리는 왜 "뭐라 말해야 할지 모르겠는" 것들을 비효율적인 것으로 치부하는 데 익숙해진 걸까. 쉰다는 것, 휴식 또한 그렇게 자리를 잃어가는 건 아닐까.유네스코에 따르면 최근 전 세계 언어 6700개 중 절반에 가까운 언어가 사라지는 추세다. 그중 제주어도 속해 있다. 제주특별자치도는 언어 소멸을 막기 위해 2014년 제주어표기법을 제정했고 각 학교마다 제주어를 가르치는 담당 교사가 생겨났다.방글라데시는 자신들의 모어를 지키기 위해 뱅골어를 쓰라는 정부에 맞서 시위를 벌인 끝에 시민들이 목숨을 잃기도 했단다. 이를 기억하기 위해 시민들은 2월 21일을 언어 순교자의 날로 기념하며 수천 년 이어져 온 삶과 언어를 되새긴다.만약 쉬는 일도 절박하게 지켜야 할 무엇이 된다면, 우리는 그때 어떤 투쟁을 해야 할까. 이를 늦추기 위해서라도 골방에서, 거리에서, 광장에서, 회사에서 햇빛을 쬘 권리를 말하는 자리를 조금씩 같이 넓혀 보면 어떨까. 똑 부러지는 근거로 나의 주장을 증명하지 않아도 될 자유, 열심히 일했으므로 마침내 쉬어도 된다고 말하지 않을 자유를 어디서부터 넓혀볼 수 있을까.어쩌면 저자는 쉬는 것조차 '잘' 쉬어야 한다는 강박에서 벗어나는 연습을 하자고 독려하는 듯하다. 이메일에 즉답하는 것을 피하고 소셜미디어를 멀리하는 시간을 갖는 것조차 어렵다면, '나의 오늘이 충분하다'는 것을 인정하는 것부터 해보면 좋겠다.사실 나부터 해야 할 연습이다. 아침 7시가 지나면 저녁 7시가 오듯이. 타인으로부터 나는 나이고 우리가 우리임을 굳이 이해받지 않아도 되듯이. 쉼은 저축이 아니듯이. 지금 포기한다고 보장받을 수 있는 미래가 아니듯이.