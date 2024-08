▲ 미국 외교 전문지<디플로매트>는 기고 형태로 실린 기사에서 “윤석열 대통령은 기시다 내각이 자국 역사를 세탁하는 과정에서 발견한 완벽한 공범”(The Kishida administration has found a perfect accomplice in South Korea’s President Yoon Suk-yeol in laundering Japan’s history)"이라고 했다. ⓒ <디플로매트> 보도 갈무리