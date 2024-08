▲ KBS 2TV 경제콘서트 보도 장면. 조 바이든 미국 대통령이 반도체 웨이퍼를 들고 있는 모습을 보여주고 있습니다. ⓒ KBS 보도화면

"자, 이 사진 기억하십니까. 미국 반도체 '부흥'을 외치며 바이든 대통령이 반도체 기판을 들고 흔들던 모습. 이게 벌써 3년 전인데요. 반도체 혁명은 참 끝이 없습니다. 이 기판도 기술 혁명이 코 앞에 와 있다고 합니다. 반도체 기판은 그림으로 치면 스케치북 같은 겁니다. 얇고 평평한 기판 위에 반도체 회로를 그려 넣으면, 작업 시작! 그런데, 이 기판은 뭐로 만들까요. 지금은 실리콘이 대세입니다."

"실리콘보다 몇 수 위가 바로 '유리'입니다. 지금 보시는 게 시범 생산 중인 '유리 기판'입니다. 실제 훨씬 투명한 모습이죠? 표면이 매끄러워서 더 미세한 회로를 그릴 수 있고, 무엇보다 전기를 덜 쓰면서 속도는 빠릅니다."

▲ KBS 2TV 경제콘서트 보도 장면 중 앱솔릭스에서 만드는 유리기판의 모습. 이 유리기판은 실리콘 웨이퍼를 대신해서 반도체 칩을 만드는 게 아니라 반도체 칩 조립용 기판입니다. ⓒ KBS 보도화면

<2일 IT전문매체 디인포메이션은 소식통을 인용해 엔비디아의 차기 AI반도체 '블랙웰' 제품이 설계상의 결함으로 생산 일정이 3개월가량 늦어지게 됐다고 보도했다. 디인포메이션은 "B(블랙웰)200 칩이 두 개 탑재돼 있는 수퍼칩 'GB200′에서 B200 두 개를 연결하는 실리콘 조각 부분에 문제가 생겼다"고 전했다.>

▲ 엔비디아가 블랙웰 아키텍처로 만든 B200칩과 GB200 AI가속기의 모습. 2024년 하반기에 출시 예정인 최신 제품입니다. ⓒ 엔비디아

▲ IT 매체 <디인포매이션>에서 엔비디아의 새로운 AI칩에 결함이 발견되어 출시가 늦어질 거라고 보도했습니다. ⓒ 디인포메이션 보도화면

"The problem involved a processor die—a piece of silicon that holds circuits for a chip—that connected the two Blackwell GPUs."