▲ 2월 16일, 구글,메타,X,틱톡 등 20개의 빅테크 기업은 2024년 선거에서 인공지능의 기만적 사용을 방지하기 위한 기술 협약’(Tech Accord to Combat Deceptive Use of AI in 2024 Elections)을 공동으로 발표했다 ⓒ rawpixel