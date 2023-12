▲ 앤디 워홀, <캠벨 수프 통조림> 1962년, 캔버스에 아크릴, 뉴욕현대미술관. 2023 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York - SACK, Seoul. ⓒ SACK, Seoul