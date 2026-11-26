

강유정 문화체육관광부 장관 후보자가 26일 오후 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 처음 출근해 취재진과 만나 장관 후보자 지명 소감을 밝혔다.



이날 강유정 후보자는 지명 소감을 준비하면서 한강 작가의 소설 <눈 한 송이가 녹는 동안>이 계속 머릿속에 맴돌았다고 소개했다. 그는 "눈송이의 크기는 얼마나 될까, 무게는 얼마나 될까, 눈송이가 녹는 시간은 과연 얼마나 될까 생각했다"라며 "문화와 예술이 우리가 살아가는 일상을 되돌아볼 계기를 준다는 생각이 들었다"라고 말했다.



강 후보자는 "문화예술·체육·관광뿐 아니라 게임, 웹툰, 웹소설 등 다양한 콘텐츠 분야에서 꿈을 펼치려는 지망생도 있고 이미 종사하는 분들도 있으며 향유자들도 있다"라며 "그곳에 그늘이나 응달은 없는지 가장 먼저 살펴보겠다"라고 말했다.



이어 그는 "대한민국 어디에 계시든 문화예술·관광 정책을 체감하실 수 있도록 그 체감의 온도에 신경 쓰고 애쓰겠다"라며 "국민 여러분께서 체감할 수 있는 정책을 국민 곁에 친절하게 전달하도록 노력하겠다"라고 말했다.



그는 "이제 대한민국 국민의 취향이 글로벌 인덱스가 되고 세계를 선도하는 지표가 되고 있다"라며 "한국 문화의 중흥기를 꾸준히 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 포부를 밝혔다.



