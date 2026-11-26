큰사진보기 [오마이포토] 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 ⓒ 이정민



홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다.



홍 후보자는 지명 소감과 함께 향후 대북 정책 추진 방향을 설명하며 "한반도 평화 공존이라는 목표를 향해 서두르지 않겠지만 멈춰 서지도 않겠다. 한반도 평화 공존이라는 이재명 정부의 흔들림 없는 목표 아래 평화와 통일의 토대를 만드는 데 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 앞에서 취재진과 질의응답을 하기 위해 사무실을 나오고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 마친 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 앞에서 취재진과 질의응답을 하기 위해 사무실을 나오며 미소 짓고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에서 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 앞에서 취재진과 질의응답을 마친 뒤 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 홍익표 통일부장관 후보자 홍익표 통일부장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 남북회담본부 회담장에 마련된 인사청문회 준비단 앞에서 취재진과 질의응답을 마친 뒤 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민

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