큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 사무실에 도착하고 있다.





큰사진보기 외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 사무실에 도착하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 사무실에 도착하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 사무실에 도착하며 입장을 밝혔다. ⓒ 권우성





큰사진보기 외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 사무실에 도착하며 입장을 밝혔다. ⓒ 권우성





큰사진보기 외교부장관 후보자로 지명된 임웅순 국가안보실 제2차장이 26일 오후 서울 종로구 대우빌딩에 마련된 인사청문회 사무실에 도착하며 입장을 밝혔다. ⓒ 권우성







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