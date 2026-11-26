큰사진보기 [오마이포토] 출근하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 ⓒ 이정민





한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단으로 출근하며 취재진과 질의응답을 마친 뒤 사무실로 향하고 있다.



한 후보자는 취재진 앞에서의 첫 마디에서 "지명을 받은 뒤 제일 먼저 연락을 드렸던 분이 이태원 참사에서 아들을 잃은 어머니 한 분"이라고 말했다. 그는 "다시는 우리 대한민국 사회에서 그러한 참사가 벌어지지 않도록 최선을 다하고 책임 있는 모습을 보이겠다"면서 이태원 참사 유족과 나눈 대화를 소개했다.





큰사진보기 질의응답하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 질의응답하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 질의응답하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 질의응답하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 출근하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단으로 출근하며 취재진과 질의응답을 마친 뒤 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





출근하는 한준호 행정안전부 장관 후보자 한준호 행정안전부 장관 후보자가 26일 오전 서울 종로구 광화문의 한 건물에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 출근하며 취재진과 질의응답을 하고 있다. 한 후보자는 취재진 앞에서의 첫 마디에서 "지명을 받은 뒤 제일 먼저 연락을 드렸던 분이 이태원 참사에서 아들을 잃은 어머니 한 분"이라며 "다시는 우리 대한민국 사회에서 그러한 참사가 벌어지지 않도록 최선을 다하고 책임있는 모습을 보이겠다"고 이태원 참사 유족과 나눈 대화를 소개했다. ⓒ 이정민 관련영상보기











추천 4 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기