

민주노총과 한국노총 소속 노동자들이 25일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞에서 기자회견을 열어 65세 법정 정년 연장 법안의 연내 입법 처리를 촉구했다.



이들은 이날 "정년 연장은 더 이상 노사 간 이견이나 사회적 논의를 핑계로 미뤄서는 안 된다"며 "정기국회 법안 심사에서 65세 법정 정년 연장 법안을 반드시 처리해야 한다"라고 요구했다.



김동명 한국노총 위원장은 "국민연금 수급 연령은 65세로 올라가는데 법정 정년은 여전히 60세이다"라며 "소득이 끊기는 5년의 공백을 정부와 정치권이 방치하고 있다"라고 지적했다.



김동명 위원장은 "청년 고용 문제와 노사 간 이견을 이유로 입법을 미뤄서는 안 된다"라며 "그런 문제를 조정하고 대책을 마련하는 것이 정부의 역할이고 책임이다"라고 말했다.



이재진 민주노총 비상대책위원장은 "경영계와 국민의힘이 기업의 비용 부담과 청년 일자리 감소를 이유로 정년 연장에 반대하고 있다"라며 청년 일자리 감소의 원인을 정년 연장으로 돌리는 것은 문제의 본질을 왜곡하는 것이라고 주장했다.



한창민 사회민주당 원내대표도 기자회견에 참석해 "60세까지 일하고 65세부터 연금을 받으려는 나라에서 그사이 5년의 생계는 어떻게 꾸려가야 하느냐"라며 "제도의 불일치로 발생하는 소득 공백을 노동자 개인이 감당하라고 하는 나라가 정상적인 나라라고 말할 수 없다"라고 지적했다.



한창민 원내대표는 "오는 27일 예정된 정년 연장 관련 노사정 소위원회에서 명확한 결론을 내려야 한다"라며 "노동 조건의 후퇴 없이 국민연금 수급 연령과 연계한 온전한 법정 정년 연장 법안을 정기국회 내에 처리해야 한다"라고 강조했다.



이날 기자회견에는 권미경 더불어민주당 최고위원, 서왕진 조국혁신당 의원, 윤종오 진보당 원내대표, 정혜경 진보당 의원, 한상민 사회민주당 원내대표도 참석했다.



