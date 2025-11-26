큰사진보기 [오마이포토] "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" ⓒ 이정민



전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 열고 귀를 닫은 대통령을 향해 응답을 요구하는 상징의식을 진행했다.



전국환경비상시국회의는 "이재명 정부 출범 이후에도 반도체·AI 메가프로젝트를 앞세운 산업단지 조성, 이를 뒷받침할 신규 댐과 송전망 건설, 신규 핵발전소 건설과 노후 핵발전소 수명연장 등 개발 중심 정책은 계속되고 있다"고 지적했다.



이들은 "그러나 사업의 필요성과 규모, 전력·용수 확보 방안, 온실가스와 생태계 영향, 주민 부담에 대한 검증은 뒷전으로 밀려나 있다"며 "이는 개별 사업의 문제가 아니라, 국가 주도 개발 중심 정책의 방향이 잘못 설정된 데서 비롯된 구조적 문제"라고 진단했다.



전국환경비상시국회의는 "대통령이 답하라"고 요구한 뒤 "▲국가 정책 결정 기준을 성장·개발 중심에서 기후위기 대응, 생태계 보전, 지역 지속가능성 중심으로 전환할 것 ▲대규모 개발사업의 필요성, 전력·용수 수요, 환경·사회적 영향을 투명하게 검증할 것 ▲전문가·시민사회·지역주민이 참여하는 공동검증과 사회적 공론의 장을 마련할 것" 등을 촉구했다.





큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 열어 귀를 닫은 대통령을 향해 응답을 요구하는 상징의식을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 "검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라!" 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 열어 귀를 닫은 대통령을 향해 응답을 요구하는 상징의식을 하고 있다. ⓒ 이정민





play '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 전국환경비상시국회의가 25일 오전 서울 종로구 광화문 세종문화회관 앞 계단에서 '검증 없는 개발 폭주, 대통령이 답하라' 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기













추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기