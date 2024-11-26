큰사진보기 [오마이포토] 이종석 국정원장 껴안는 박지원 의원 ⓒ 남소연



이종석 국가정보원장(오른쪽)이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 국가정보원장을 역임한 박지원 더불어민주당 의원과 포옹하고 있다.



이재명 대통령은 23일 이종석 국가정보원장 후임으로 강금실 전 법무부 장관을 지명했다.





큰사진보기 이종석 국가정보원장(오른쪽)이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 국가정보원장을 역임한 박지원 더불어민주당 의원과 포옹하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 이종석 국가정보원장(오른쪽)이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석해 박지원 더불어민주당 의원과 손 잡고 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 이종석 국가정보원장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 이종석 국가정보원장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 이종석 국가정보원장이 24일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 출석하고 있다. ⓒ 남소연













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