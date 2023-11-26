



진보당이 23일 오후 서울 종로구 미 대사관 앞에서 '전시작전권 즉각 반환 촉구 진보당 실천단 발족식 및 김종훈 대표와 지도부 미 대사관 앞 1인 시위 돌입 발표 기자회견'을 하고 있다.



진보당은 "대한민국의 군사주권을 되찾아야 한다"라며 "전시작전권 환수는 선택의 문제가 아니다. 주권국가라면 마땅히 행사해야 할 권리를 되찾는 일이다"라고 지적했다.



진보당은 "우리 군의 존재 이유는 미국의 세계전략을 뒷받침하는 것이 아니라 대한민국의 국민의 생명과 안전을 지키는 데 있다"고 강조하고 "미국은 더 이상 대한민국의 전시작전권 환수를 지연시키지 말고 즉각 반환해야 하며, 이재명 대통령은 전시작전권 즉각 환수를 선언해야 한다"고 촉구했다.



