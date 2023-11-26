큰사진보기 [오마이포토] 박선원 발언 듣는 최민희-이성윤-김민석 ⓒ 남소연



박선원 더불어민주당 최고위원(오른쪽 두 번째)이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 '신천지 교인 당원 집단 가입 의혹' 조사를 두고 자신과 김민석 대표 등을 비판하고 있는 '친정청래계'를 겨냥 "일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 발언하고 있다. 왼쪽부터 김민석 대표, 최민희 박선원 이성윤 최고위원.





큰사진보기 '친정청래계' 겨냥한 박선원 최고위원 박선원 더불어민주당 최고위원(오른쪽 두 번째)이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 '신천지 교인 당원 집단 가입 의혹' 조사를 두고 자신과 김민석 대표 등을 비판하고 있는 '친정청래계'를 겨냥 "일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 박선원 이성윤 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 '친정청래계' 겨냥한 박선원 최고위원 박선원 더불어민주당 최고위원(오른쪽 두 번째)이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 '신천지 교인 당원 집단 가입 의혹' 조사를 두고 자신과 김민석 대표 등을 비판하고 있는 '친정청래계'를 겨냥 "일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 발언하고 있다. 왼쪽부터 김민석 대표, 최민희 박선원 이성윤 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 한민수 규탄발언 듣는 김민석 김민석 더불어민주당 대표(맨 오른쪽)가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 한민수 최고위원(왼쪽 두 번째)의 발언을 듣고 있다. 한 최고위원은 이날 박선원 최고위원이 '신천지 교인 당원 집단 가입 의혹' 조사를 두고 자신과 김민석 대표 등을 비판하고 있는 '친정청래계'를 겨냥 "일제 부역자들을 청산하자는 반민특위 활동을 방해하는 것과 똑같다"고 발언한 데 대해 규탄했다. 오른쪽부터 김민석 대표, 최민희 서미화 최고위원, 한병도 원내대표, 한민수 권미경 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 최고위 참석한 김민석-최민희 김민석 더불어민주당 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ 남소연













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