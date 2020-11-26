큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성



6.3지방선거 투표용지 부족 사태 직후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 '부정선거 재선거' 장기농성이 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장 철거 작업을 진행했다.



이 철거 작업은 11월 19일 자진 철거 기한이 만료되면서 행해진 조치다. 당초 자진 철거 기한은 11월 5일까지였으나 두 차례 연장된 바 있다.





큰사진보기 [오마이포토] 핸드볼경기장을 둘러싸는 높은 펜스가 설치되었다. ⓒ 권우성





큰사진보기 철거작업을 앞두고 핸드볼경기장을 에워싸는 높은 펜스가 설치되었다. ⓒ 권우성

큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 핸드볼경기장앞 주차장 조명탑과 나무에 농성자들이 걸었던 대형 태극기와 성조기를 철거하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 농성장에 게양되었던 대형 태극기와 성조기가 철거되자 농성자들이 깃발을 높이들고 핸드볼경기장앞 주차장을 행진하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 핸드볼경기장앞 주차장 조명탑과 나무에 농성자들이 걸었던 대형 태극기와 성조기를 철거하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 6.3지방선거 투표용지 부족사태 직후 ‘부정선거 재선거’ 장기농성이 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장앞에서 진행되는 가운데, 20일 오전 한국체육산업개발 관계자들이 장기농성장에 대한 철거 작업을 진행했다. 철거작업을 앞두고 핸드볼경기장을 에워싸는 높은 펜스가 설치되었다. ⓒ 권우성









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