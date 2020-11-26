큰사진보기 [오마이포토] 신장식 "조희대 탄핵 추진 환영... 내일 표결하자" ⓒ 유성호



신장식 조국혁신당 대표가 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진 움직임을 환영하며 이번 주말 탄핵소추안 처리와 법원행정처 폐지를 제안했다.



신장식 조국혁신당 대표가 20일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 열어 "더불어민주당의 조희대 탄핵 추진을 환영한다"라며 "길게 끌 것 없이 이번 주말에 바로 탄핵하자"라고 제안했다.



신장식 대표는 전날 대법원의 한덕수 전 국무총리 내란 관련 사건 파기환송 판결을 언급하며 "대한민국 국민은 충격적인 소식을 들었다. 대법원이 얼마나 다른 세상에 살고 있는지 생생하게 목격했다"라고 말했다. 이어 "군색하기 짝이 없는 논리로 내란범들을 변호하고 정의에 입각한 징벌이 아니라 어떻게든 봐주려고 내란의 죄를 씻어주려고 했다"라며 조희대 대법원장을 비판했다.





신장식 "조희대 탄핵 추진 환영... 내일 표결하자" ⓒ 유성호 관련영상보기



신 대표는 민주당 등 민주진보정당에 세 가지를 제안했다. 첫째, 조 대법원장 탄핵을 이번 주말 추진할 것, 둘째, 조 대법원장 탄핵 촛불집회에 모든 원내 정당이 동참할 것, 셋째, 법원행정처 폐지까지 함께 추진할 것을 요구했다.



그는 "지난 총선에서 국민이 민주당에 과반 의석을, 민주진보진영에 3분의 2에 육박하는 의석을 준 것은 국민이 원하는 일을 국회에서 실현하라는 뜻이다"라며 "눈앞에서 내란 세력이 버젓이 면죄부를 받는 것을 보고도 논평만 하는 무능한 국회가 돼서는 안 된다"라고 목소리를 높였다.





큰사진보기 조국혁신당 신장식 대표와 황현선·차규근 최고위원, 지도부가 20일 오전 서울 여의도 국회 당대표 회의실에서 기자회견을 열어 조희대 대법원장 탄핵을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호











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