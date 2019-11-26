민주유공자법이 19일 국회 본회의에 상정되자, 이진숙 의원(맨 오른쪽 두 번째)을 비롯한 일부 국민의힘 의원들이 퇴장하고 있다. 국민의힘은 민주유공자법에 반대하며 무제한 토론(필리버스터)을 신청해 맞섰다. 민주유공자법은 민주화운동 중 숨지거나 행방불명됐거나 장애등급을 받은 부상자 등을 국가가 민주유공자로 예우하는 내용이다. 법이 시행되면 국가보훈부가 대상자들을 유공자로 등록하고, 본인·유족에 의료비·요양비, 양로시설 등을 지원한다. 민주유공자법은 20일 오후 2시 30분 무제한 토론 종결 표결 이후 처리될 전망이다.

민주유공자법 본회의 상정 민주유공자법이 19일 국회 본회의에 상정돼, 허영 더불어민주당 의원이 제안 설명을 하고 있다. 국민의힘은 민주유공자법에 반대하며 무제한 토론(필리버스터)을 신청해 맞섰다. 민주유공자법은 민주화운동 중 숨지거나 행방불명됐거나 장애등급을 받은 부상자 등을 국가가 민주유공자로 예우하는 내용이다. 법이 시행되면 국가보훈부가 대상자들을 유공자로 등록하고, 본인·유족에 의료비·요양비, 양로시설 등을 지원한다. 민주유공자법은 20일 오후 2시 30분 무제한 토론 종결 표결 이후 처리될 전망이다. ⓒ 남소연