큰사진보기 AI 부정행위 의혹을 받고 있는 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 19일 낮 1시께 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지상태로 발견됐다. 사건이 발생한 숙박업소로 경찰 과학수사대기 들어가고 있다. ⓒ 권우성



AI 부정행위 의혹을 받고 있는 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 19일 낮 1시께 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지상태로 발견됐다.



현장에는 질서유지선이 쳐져 있으면 경찰이 대기 중이다. 경찰 과학수사대도 사건 현장을 찾았다.





큰사진보기 AI 부정행위 의혹을 받고 있는 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 19일 낮 1시께 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지상태로 발견됐다. ⓒ 권우성





큰사진보기 AI 부정행위 의혹을 받고 있는 법학적성시험(리트) 만점자 이진우씨가 19일 낮 1시께 서울 강동구의 한 숙박업소에서 심정지상태로 발견됐다. 사건 현장 앞에 경찰이 대기 중이다. ⓒ 권우성





큰사진보기 AI를 이용한 부정행위로 올해 법학적성시험(LEET)에서 만점을 받았다는 의혹을 받은 이진우씨가 19일 오후 1시께 서울 강동구 천호동의 한 호텔에서 심정지 상태로 발견됐다. 이날 이씨가 발견된 호텔 앞에 취재진과 유튜버들이 몰렸다. ⓒ 권우성





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