큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련돼 있다.



추운 날씨에도 현장을 찾은 수험생 가족들은 초에 수험생의 이름을 적고 촛불을 붙여 공양을 올리고 두 손 모아 기도를 드렸다.





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. 사진은 수험생을 위한 초 공양 공간. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 치러지는 19일 서울 종로구 조계사에 수험생 가족들이 기도할 수 있는 공간이 마련되어 있다. 사진은 수험생을 위한 초 공양 공간. ⓒ 권우성





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