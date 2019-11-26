큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 11월 19일 오전 7시 20분께, 수능고사장인 서울 덕성여자고등학교로 수험생들이 들어가는 가운데, 한 어머니가 딸과 머리를 맞대고 응원하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 11월 19일 오전 7시 20분께, 수능고사장인 서울 덕성여자고등학교로 수험생들이 들어가는 가운데, 한 어머니가 딸의 머리에 입을 맞추며 응원하고 있다. ⓒ 권우성



2027학년도 대학수학능력시험일인 19일, 서울 종로 덕성여자고등학교 앞에서 수능 수험생들이 교문을 지나고 있다.



한 어머니는 딸과 머리를 맞댄 뒤 이마에 입을 맞추며 응원하는 한편, 다른 어머니는 자녀는 교문 너머로 들어가기 전 힘을 북돋아주기도 했다.



수험생의 입실은 오전 8시 10분까지다. 수능은 오전 8시 40분 1교시 국어(언어영역)부터 시작한다.





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고앞에서 시험장에 들어가기 한 수험생이 부모님을 껴안아주고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에서 한 수험생이 교실로 들어가기 전 교문밖 부모님을 향해 손을 흔들고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 11월 19일 오전 7시 20분께, 수능고사장인 서울 덕성여자고등학교에서 수험생들이 교문을 지나고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 11월 19일 오전 7시 20분께, 수능고사장인 서울 덕성여자고등학교에서 수험생들이 교문을 지나고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 시험일인 19일 오전 서울 종로구 덕성여고에 수험생들이 도착하고 있다. ⓒ 권우성









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