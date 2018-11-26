큰사진보기 [오마이포토] 개혁진보 4당 "내일 본회의서 민주유공자법 반드시 처리해야" ⓒ 유성호



김준형 조국혁신당 원내대표와 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한창민 사회민주당 공동대표를 비롯한 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들이 18일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞에서 기자회견을 열어 민주유공자법 제정을 촉구했다.



이날 이들은 민주화 운동 희생자들의 명예 회복과 합당한 예우를 위한 법적·제도적 장치 마련이 필요하다며 오는 19일 예정된 국회 본회의에서 민주유공자법을 반드시 처리해야 한다고 요구했다.





개혁진보 4당 "내일 본회의서 민주유공자법 반드시 처리해야" ⓒ 유성호 관련영상보기



김준형 조국혁신당 원내대표는 "오늘 개혁진보 4당 원내대표들이 한자리에 섰다. 요구는 분명하다"라며 "내일 본회의에서 민주유공자법을 반드시 처리해야 한다. 세 번째 연기는 없어야 한다"라고 말했다.



김준형 원내대표는 "국회 본관 앞에서 유가족들이 차가운 바닥에서 밤을 지새우며 농성을 이어가고 있다. 농성이 1869일째이다"라며 "1998년 11월 유가족들이 독재 정권에 의한 억울한 죽음의 진상을 밝히고 민주화 운동 희생자들의 명예를 회복하기 위해 처음 국회 앞에 천막을 설치했다"라고 설명했다.



윤종오 진보당 원내대표는 "민주유공자법 제정을 민주주의를 위해 희생한 이들에 대한 최소한의 도리이자 역사적 책무이다"라며 "밖에서는 K민주주의를 말하면서 정작 그 민주주의를 위해 희생한 분들의 명예 회복과 예우를 외면할 수는 없다. 이제 국회가 책임을 다해야 한다"라고 말했다.



한창민 사회민주당 공동대표는 "열사들의 피와 눈물이 없었다면 오늘날 민주주의도 없었다"라며 "기억과 기록의 힘이 대한민국 민주주의와 국민을 살린 것이다"라고 말했다.



이어 한창민 공동대표는 "민주유공자법은 단순히 민주열사를 유공자로 예우하는 데 그치는 것이 아니라 더 나은 민주주의를 다음 세대에 이어갈 수 있는 토대이자 민주주의를 제도화하는 새로운 출발점이다"라고 말했다.



용혜인 기본소득당 원내대표는 민주유공자법 제정에 반대하는 국민의힘 의원들을 향해 "민주화 운동 희생자들이 없었다면 지금의 대한민국도 존재할 수 있었겠느냐"라고 반문했다.



이어 용혜인 원내대표는 "이것이 진영의 문제냐, 아니면 재정의 문제냐"라고 지적하며 "민주화 운동 유공자들의 공훈조차 제대로 예우하지 못한다면 후세대가 역사로부터 무엇을 배울 수 있겠느냐"라고 말했다.



고 장현구 열사의 아버지인 장남수 유가협 회장도 "민주화 운동 희생자들이 과거 독재와 국가폭력에 맞서 싸웠다는 이유로 불순분자나 빨갱이로 낙인찍혀 왔다"라고 토로했다.



장남수 회장은 "드디어 내일은 이 법이 상정되고 제정되리라고 믿는다"라며 "유가족들이 정당한 예우를 받을 수 있도록 국회가 입법 책임을 다해야 한다"라고 민주유공자법의 제정을 거듭 촉구했다.





장남수 유가협 회장 “민주화 희생자, 더 이상 빨갱이 낙인 안 돼” ⓒ 유성호 관련영상보기





큰사진보기 김준형 조국혁신당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한창민 사회민주당 공동대표가 18일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞에서 민주유공자법 제정을 촉구하며 농성 중인 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들을 만나 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 전국민족민주유가족협의회(유가협) 회원들이 18일 오전 서울 여의도 국회 본청 앞에서 민주유공자법 제정을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호







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