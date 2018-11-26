큰사진보기 [오마이포토] 수능 D-1, 선생님·후배 응원 속 교정 나서는 수험생들 ⓒ 사진공동취재단





2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교와 종로구 중앙고등학교에서 수험생들이 마지막 준비를 마쳤다.



이날 수험생들은 수험표를 교부받기 전 반입 금지 물품 유의사항을 담은 안내 영상을 시청했다. 이어 선생님들이 직접 촬영한 응원 영상을 보며 수능을 하루 앞둔 긴장을 풀고 응원의 메시지를 나눴다.



수험생들은 선생님과 1·2학년 후배들의 격려를 받으며 수능을 향한 마지막 발걸음을 내디뎠다.





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 열린 장행식에서 수험생들이 1·2학년 학생들의 응원을 받고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 열린 장행식에서 수험생들이 1·2학년 학생들의 응원을 받고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 열린 장행식에서 수험생들이 1·2학년 학생들의 응원을 받고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 열린 장행식에서 수험생들이 학교를 나서고 있다 ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 열린 장행식에서 고등학교 3학년 수험생들이 선생님들과 후배들의 격려를 받으며 교정을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 학생들이 수험표를 교부받기 전 선생님들이 촬영한 응원 영상을 시청하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 선생님이 고등학교 3학년 학생에게 수험표를 나눠주고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 수험표를 교부받은 학생들이 선생님과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 학생들이 수험표를 교부받기 전 반입금지 물품 등 안내 영상을 시청하고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 은평구 은평고등학교에서 3학년 교사에게 교육부로부터 시험장 휴대 가능 물품 변경 지시와 관련해 긴급 안내가 공지되고 있다. ⓒ 사진공동취재단





큰사진보기 2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 오후 서울 은평구 은평고등학교에서 수험생과 학부모가 시험실 위치를 확인하고 있다. ⓒ 유성호







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