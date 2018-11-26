큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



18일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 '2026 K-베이커리 페스티벌 인 광화문'이 시작된 가운데, 시민들이 빵을 구매하기 위해 길게 줄을 서 있다. 18일부터 3일간 열리는 이 행사에는 대전 성심당, 전주 풍년제과 등 전국 유명 빵집 110여 곳이 참여하고 있다.





큰사진보기 18일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 ‘2026 K-베이커리 페스티벌 인 광화문’이 시작된 가운데, 시민들이 빵을 구매하기 위해 길게 줄을 서 있다. 18일부터 3일간 열리는 이 행사에는 대전 성심당, 전주 풍년제과 등 전국 유명 빵집 110여 곳이 참여하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 18일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 ‘2026 K-베이커리 페스티벌 인 광화문’이 시작된 가운데, 시민들이 빵을 구매하기 위해 길게 줄을 서 있다. 18일부터 3일간 열리는 이 행사에는 대전 성심당, 전주 풍년제과 등 전국 유명 빵집 110여 곳이 참여하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 18일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 ‘2026 K-베이커리 페스티벌 인 광화문’이 시작된 가운데, 시민들이 빵을 구매하기 위해 길게 줄을 서 있다. 18일부터 3일간 열리는 이 행사에는 대전 성심당, 전주 풍년제과 등 전국 유명 빵집 110여 곳이 참여하고 있다. ⓒ 권우성









추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기