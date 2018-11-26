[오마이포토] 1심 무죄 선고받은 추경호, 껴안는 장동혁 ⓒ 사진공동취재단
추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다.
1심 무죄 선고받은 추경호, 껴안는 장동혁 추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단
추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단
추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단
추경호 대구시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 마친 뒤 국민의힘 장동혁 대표, 정점식 원내대표를 비롯한 당 지도부와 기쁨을 나누고 있다. 이날 추 시장은 1심에서 무죄 선고를 받았다. ⓒ 사진공동취재단
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