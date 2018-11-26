큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성

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한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원 앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다.



참여 단체들은 "한덕수 전 총리의 상고심 선고는 12.3 내란에 대한 대법원의 첫 최종 판단"이라며 "법적 기준을 바로 세우고 헌정 파괴 세력에 관용이 없음을 선언하라"고 경고했다.





큰사진보기 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다. 기자회견 참가자들이 조희대 대법원장과 대법관들의 사진을 들고 있다. ⓒ 권우성



한덕수 전 총리 2심 판결에 대한 강한 비판의 목소리도 나왔다. 이들은 "항소심 재판부가 내란행위 범위를 자의적으로 축소해 일부 혐의를 무죄로 판단했고, '50년간 공직자로 헌신한 점'을 들어 1심보다 8년이나 깎아준 징역 15년을 선고했다"며 "공직의 정점에서 헌정질서를 파괴한 행위는 가중처벌 사유일 뿐 감형의 명분이 될 수 없다"고 지적했다.



또한 대법원이 전원합의체 회부 후 3개월 넘게 선고기일을 잡지 않다가, 한 전 총리의 구속기간 만료(20일)로 석방될 처지에 놓여 비판 여론이 일자 하루 전날인 19일로 급히 기일을 지정했다고 꼬집었다. 그러면서 "대법원이 항소심의 부당한 판단과 감형을 그대로 인정한다면 거센 국민적 저항과 역사적 과오를 남기게 될 것"이라고 덧붙였다.





큰사진보기 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다. ⓒ 권우성





큰사진보기 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 상고심 선고를 하루 앞둔 18일 오전 서울 서초구 대법원앞에서 참여연대, 민변, 한국진보연대, 민주노총 등 전국 64개 시민사회단체 대표자들이 한 전 총리를 비롯한 내란 가담자들에 대한 엄정한 단죄와 중형 선고를 촉구했다. ⓒ 권우성







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