큰사진보기 [오마이포토] "반얀트리 화재참사 책임자 엄벌해야" ⓒ 김보성



부산 기장군 반얀트리 호텔 신축공사장에서 발생한 화재 참사의 1심 선고를 앞두고 부산지역 노동·시민사회단체들이 책임자 엄벌을 촉구했다. 지역의 수십 개 단체로 꾸려진 중대재해없는세상만들기 부산운동본부는 18일 오전 부산지방법원 동부지원 앞에서 기자회견을 열어 "노동자 6명이 사망한 반얀트리 화재 참사의 책임자들에게 엄중한 처벌을 촉구한다"라고 밝혔다.



이들은 원·하청 업체의 부실한 안전관리와 책임 회피 등을 지적하며 재판부에 엄벌 탄원서를 제출했다. 운동본부와 단체별로 따로 낸 탄원서에는 재발을 막기 위해 무거운 책임을 물어야 한다는 요구가 담겼다. 앞서 공소청은 중대재해처벌등에관한법률 위반(산업재해 치사 등) 혐의로 기소된 삼정기업 박정오 회장과 삼정이앤시 박상천 대표에게 각각 징역 8년을 구형했다. 법원은 다음 달 8일 1심 판결을 선고할 예정이다.





큰사진보기 지난 2025년 부산 기장군 '반얀트리 화재 참사'의 1심 선고가 12월 예정된 가운데, 중대재해없는세상만들기 부산운동본부가 18일 부산지법 동부지원 앞에서 책임자 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 2025년 부산 기장군 '반얀트리 화재 참사'의 1심 선고가 12월 예정된 가운데, 중대재해없는세상만들기 부산운동본부가 18일 부산지법 동부지원 앞에서 책임자 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 2025년 부산 기장군 '반얀트리 화재 참사'의 1심 선고가 12월 예정된 가운데, 중대재해없는세상만들기 부산운동본부가 18일 부산지법 동부지원 앞에서 책임자 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 지난 2025년 부산 기장군 '반얀트리 화재 참사'의 1심 선고가 12월 예정된 가운데, 중대재해없는세상만들기 부산운동본부가 18일 부산지법 동부지원 앞에서 책임자 엄벌을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 부산지법 동부지원 형사2부는 다음 달 8일 1심 판결을 선고할 예정이다. ⓒ 김보성

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