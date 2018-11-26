큰사진보기 [오마이포토] '수능 AI 부정행위 대책' 머리 맞댄 김민석-한성숙 ⓒ 남소연



김민석 더불어민주당 대표가 18일 국회에서 열린 2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의에서 한성숙 국무총리와 대화하고 있다. 오른쪽부터 김 대표, 한 총리, 최교진 교육부 장관.





큰사진보기 2027 수능 AI 부정행위 대책 마련 당정 18일 국회에서 열린 2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의에서 참석자들이 자리로 향하고 있다. 왼쪽부터 한성숙 국무총리, 최교진 교육부 장관, 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표. ⓒ 남소연





큰사진보기 2027 수능 AI 부정행위 대책 마련 당정 18일 국회에서 열린 2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의에서 참석자들이 고개 숙여 인사하고 있다. 왼쪽부터 최교진 교육부 장관, 한성숙 국무총리, 김민석 더불어민주당 대표, 한병도 원내대표, 한정애 사무총장. ⓒ 남소연





큰사진보기 '수능 AI 부정행위 대책' 머리 맞댄 김민석-한성숙 김민석 더불어민주당 대표가 18일 국회에서 열린 2027 수능 AI 부정행위 대책 당정협의에서 한성숙 국무총리와 대화하고 있다. 오른쪽부터 김대표, 한 총리, 최교진 교육부 장관. ⓒ 남소연









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