큰사진보기 [오마이포토] 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표 ⓒ 공동취재사진



한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다.





큰사진보기 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표 한성숙 국무총리를 비롯한 관계부처 관계자들이 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 '수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표'를 하기 위해 브리핑실로 입장하고 있다. 왼쪽부터 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김종철 경찰청장 직무대행, 김광용 행정안전부 재난안전 관리본부장, 한성숙 국무총리, 임기근 국무조정실장, 최은옥 교육부 차관. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표 한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표 한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표 한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표 한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정 행위 대응 관련 대국민 담화문 발표를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진









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