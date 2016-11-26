

김민석 더불어민주당 대표가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 정회를 선언한 뒤 자리에서 일어나고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원.



김 대표는 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최 최고위원이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악된 것과 관련해 "윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했고, 그 결과를 보고받고 윤리심판원에 이첩하도록 지시했다"며 "이후 모든 절차는 당헌당규 절차에 따라 엄정하고 독립적으로 이루어질 것"이라고 밝혔다. 또 "이 과정과 결과에 대해서 당의 모든 성원들이 존중해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.



