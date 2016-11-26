큰사진보기 [오마이포토] 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' ⓒ 남소연



16일 국회 본청 계단에서 열린 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회-시민사회 공동기자회견 참석자들이 '꼼수파병' 피켓을 들어 보이고 있다.





큰사진보기 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' 16일 국회 본청 계단에서 열린 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회-시민사회 공동기자회견 참석자들이 '국회는 꼼수파병 부결하라' 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' 16일 국회 본청 계단에서 열린 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회-시민사회 공동기자회견 참석자들이 '국회는 꼼수파병 부결하라' 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' 16일 국회 본청 계단에서 열린 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회-시민사회 공동기자회견 참석자들이 '꼼수파병 부결' 구호를 외치고 있다. 이날 회견에는 조국혁신당 김준형 김선민, 진보당 윤종오 정혜경 전종덕, 사회민주당 한창민 의원 등이 참석했다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' 김준형 조국혁신당 원내대표가 16일 국회 본청 계단에서 열린 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회-시민사회 공동기자회견에서 '꼼수파병' 반대 발언을 하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 국회 앞서 치켜 든 '꼼수파병' 16일 국회 본청 계단에서 열린 청해부대 파병연장동의안 국회 상정에 즈음한 국회-시민사회 공동기자회견 참석자들이 '국회는 꼼수파병 부결하라' 구호를 외치고 있다. ⓒ 남소연









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