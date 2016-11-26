

청년진보당 당원들이 16일 오후 서울 종로구 미대사관 앞에서 '전시작전통제권 즉각환수! 청년진보당 실천단 출범 기자회견'을 열어 청년들이 트럼프 미국 대통령의 손에서 직접 전시작전권을 되찾아오는 장면을 연출하고 있다.



이들은 "우리가 입대하고, 우리의 세금으로 운영되어 우리 국민을 지키는 우리 군대가 막상 전쟁이 발발했을 때 지휘권이 미국에게 넘어간다면 그 군대는 무슨 의미가 있는가?"라고 묻고 "애초에 전작권 반환은 자주국가의 당연한 권리와 책임을 바로 세우는 일"이라고 강조했다.



또한 "한국의 방어는 한국이 주도해야 한다. 우리가 감당할 위험은 우리가 결정해야 한다"라며 "전시작전통제권 조건 없이, 온전하게, 즉각 환수! 미국은 주권 침해 중단하고 전작권 즉각 반환!" 등을 촉구했다.



