큰사진보기 [오마이포토] 최고위 참석한 최민희 ⓒ 남소연



최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 자리로 향하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표.





큰사진보기 최고위 참석한 김민석-최민희 김민석 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 김태선 비서실장을 호출하고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ 남소연





큰사진보기 최민희 발언 듣는 김민석 김민석 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 최민희 최고위원(왼쪽)의 발언을 듣고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 최고위 참석한 최민희 최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연





큰사진보기 카메라 앞에서 재차 사과한 최민희 최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 "저의 기억 착오와 헷갈린 발언으로 대통령님께 누를 끼쳤다. 당원님들과 지지자님들께도 상심을 끼쳐드렸다. 다시 한 번 깊이 사과드린다."고 말한 뒤 자리에서 일어나 허리를 숙이고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 최고위 참석한 최민희-김민석 최민희 더불어민주당 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 있다. 오쪽은 김민석 대표. ⓒ 남소연





큰사진보기 비서실장 호출한 김민석, 옆에는 최민희 김민석 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 김태선 비서실장을 호출해 무언가를 지시하고 있다. 맨 왼쪽은 최민희 최고위원. ⓒ 남소연









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