

전태일 열사 56주기인 13일 오후 서울 영등포구 국회 앞에서 '초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁 1000인 선언 100인 농성단 기자회견'이 열리고 있다.



'초광역특구법 저지! 모든 노동자에게 근로기준법 적용! 공동투쟁'은 "초광역특구법안은 노동, 생태환경, 안전, 의료, 교육, 교통, 상하수도, 전력 등 분야에서 320여 개의 전방위적인 재벌특혜를 담고 있다"며 "대기업의 이윤을 위해 기후생태를 파괴하고 노동자민중의 노동권과 생명권을 수탈하여 한국 사회를 극단의 불평등으로 내몰게 된다"고 지적했다.



또한 "초광역특구법 노동개악은 더 많은 노동자를 노동법 밖으로 내몰아 근로기준법을 무력화하고 노동법 밖 노동자를 대규모로 양산하는 법"이라며 "더 많이 일하되 더 적게 받고, 더 불안정한 일자리를 강요하여 근로기준법조차 무력화한다. 지금은 초광역특구에 적용된다 하지만, 특구에서 규제가 풀리면 기업의 요구대로 전국에 걸쳐 전산업으로 확대 적용될 것"이라고 우려했다.



이들은 "노동자로 불리지 못하는 특수고용, 플랫폼, 프리랜서 노동자들이 870만 명, 5인 미만 사업장 노동자들이 400만 명, 주 15시간 미만의 초단시간 노동자들이 202만 명으로 추산된다"며 "자본을 위한 메가프로젝트, 초광역특구법 전격전을 멈춰 세워야 한다"고 주장했다.



