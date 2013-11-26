큰사진보기 [오마이포토] 질문하는 기자 쳐다보는 최민희 의원 ⓒ 남소연



기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(오른쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼, 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 됐다. 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 질문하는 기자를 쳐다보고 있다. 왼쪽은 이성윤 의원.





큰사진보기 예정에 없던 기자회견 자청한 최민희 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 해명하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 해명 나선 최민희 의원 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 해명하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 회견장 나서는 최민희-이성윤-한민수 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(오른쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 이성윤(가운데)·한민수 의원과 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 회견장 나서는 최민희-이성윤-한민수 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(오른쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 한민수·이성윤 의원과 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 회견장 나서는 최민희-이성윤-한민수 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(오른쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 한민수·이성윤 의원과 회견장을 나서고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 질문하는 기자들 쳐다보는 최민희 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원(왼쪽)이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 한민수 의원과 승강기에 올라 질문하는 기자들을 쳐다보고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 질문하는 기자 쳐다보는 최민희 의원 기자들을 '하이에나 떼'에 비유해 논란을 빚었던 최민희 더불어민주당 의원이 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했었다는 취지로 발언한 것으로 파악돼 김민석 대표의 지시로 당 윤리 감찰단 감찰 조사를 받게 된 13일 최 의원이 국회 소통관에서 예정에 없던 기자회견을 열고 해명한 뒤 승강기에 올라 있다. 오른쪽은 한민수 의원. ⓒ 남소연











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