큰사진보기 [오마이포토] "꼼수 파병" 청해부대 파견 연장안 후폭풍 ⓒ 김보성



60여 개 단체로 꾸려진 '파병반대 부산시민사회·정당 비상연석회의'가 11일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 정부의 청해부대 파견 연장 결정을 규탄했다. 이들은 '미국-이란 전쟁'을 염두에 둔 사실상의 "꼼수·우회 파병"이라며 국회에 동의안 부결을 촉구했다.



전날인 10일 이재명 정부는 국무회의에서 청해부대의 작전구역을 기존 아덴만에서 오만 남방 외해까지 확대하고, 해상초계기와 폭발물처리반, 무인 소해장비 등을 추가하는 파견 연장 수정 동의안을 의결했다. 이제 남은 건 국회 상임위 심사와 본회의 처리 절차다. 동의안이 통과되면 청해부대의 파견 기간은 내년 말까지 연장된다.



이를 두고 국방부는 전쟁 불개입 원칙을 강조하고 있다. 이란 전쟁에 개입하려는 것이 아니라 우리 국민과 선박을 보호하기 위한 조치라는 설명이다. 하지만 우려를 잠재우진 못했다. 국민의힘도 '파병 같은 비파병'이라고 문제를 제기했다.



이란 정부도 이미 경고 메시지를 내놨다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 지난 9일(현지시간) 정례브리핑에서 한국의 파병 가능성에 대한 질문을 받고 "미국과 뜻을 같이해 군사 침략의 공범으로 비치는 일이 없길 바란다"고 말했다. 한국 정부의 결정에 앞서 부정적 입장을 분명히 한 것이다.



이런 후폭풍 속에 비상연석회의는 국회 차원의 대응을 압박했다. 현장에는 시민사회단체뿐만 아니라 진보당 부산시당, 정의당 부산시당 등이 함께했다. 참석자들은 "우리 스스로 전쟁 당사자의 길로 빠져들 게 될 것"이라며 국회의 거부를 요구했다.





큰사진보기 이재명 정부가 청해부대의 작전구역을 기존 아덴만에서 오만 남방 외해까지 확대하고 기간을 연장하는 안을 국무회의에서 처리하자, 60여 개 단체로 꾸려진 '파병반대 부산시민사회·정당 비상연석회의'가 11일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 국회 부결을 촉구하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 60여 개 단체로 꾸려진 '파병반대 부산시민사회·정당 비상연석회의'가 11일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 국회 부결을 촉구하고 있다. 현장에서 나란히 손팻말을 든 김병규 진보당 부산시당 위원장, 박수정 정의당 부산시당 위원장. ⓒ 김보성





큰사진보기 이재명 정부가 청해부대의 작전구역을 기존 아덴만에서 오만 남방 외해까지 확대하고 기간을 연장하는 안을 국무회의에서 처리하자, 60여 개 단체로 꾸려진 '파병반대 부산시민사회·정당 비상연석회의'가 11일 부산시의회 브리핑룸을 찾아 국회 부결을 촉구하고 있다. ⓒ 김보성











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