큰사진보기 [오마이포토] 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 ⓒ 이정민





이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 처음 출근하고 있다.



이 후보자는 이재명 대통령 형사사건의 공소 취소를 둘러싼 수사지휘권 행사 가능성에 대해 "지금은 진상 규명에 집중할 때"라며 "많은 예단과 억측을 전제로 한 논란에 의견을 드리는 것은 적절하지 않다. 지금은 진상 규명에 집중할 때이고 나머지는 원칙에 따라야 된다는 기존 입장에 변화는 없다"라고 말했다.



또한 그는 자신을 둘러싼 과거 의혹에 대해서는 인사청문회에서 해명하겠다고 밝히고 "장관으로 일할 기회가 주어진다면 무엇보다 새로운 형사사법체계를 안착시키는 일을 최우선으로 노력하겠다"고 강조했다.





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과 일문일답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과의 일문일답을 마친 뒤 사무실로 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이용철 법무부 장관 후보자 첫 출근 이용철 법무부 장관 후보자가 11일 오전 서울 송파구 법조타운 내 서울출입국·외국인청에 마련된 인사청문회 준비단 사무실에 첫 출근하며 취재진과의 일문일답을 마친 뒤 사무실로 발걸음을 옮기고 있다. ⓒ 이정민





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